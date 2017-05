Saloos přichází na trh se 100% squalane

Text: Prima Žena

31. května 2017 | 15:00

Vypadá jako olej, má vlastnosti jako olej, ale není to tak úplně klasický olej. Je to olej, který není mastný. Jak je to možné? 100% squalane je tzv. "suchý olej". Díky své struktuře se velice snadno a přitom rychle vstřebává. Jediné co po sobě zanechá je pocit sametově jemné a hebké pleti. Zároveň působí jako antioxidant, který pomáhá chránit pokožku proti nepříznivým vlivům prostředí.