STOP stárnutí, vráskám a povadlé pleti

Text: Prima Žena

12. června 2017 | 09:00

Pleť každé z nás stárne, u někoho se projevují známky stárnutí dříve, u někoho jen kolem očí a ty šťastné z nás objeví vrásky až v období menopauzy. Napadlo vás někdy, jestli neexistuje způsob, jak stárnutí pleti alespoň trošku zpomalit nebo jak vyřešit hluboké vrásky a povadlou pleť?







Mrkněte se na krátké video, jak jsme proměnili ke kráse paní Adélu. Video



Kosmetika ETANI je kosmetikou nové generace. Zaměřuje se totiž na řešení příčin stárnutí pleti. Síla této kosmetiky tkví v extra silných pleťových sérech a koncentrátech, které dokáží pronikat hluboko do pleti a řešit konkrétní problém stárnutí. Princip používání této kosmetiky spočívá v kombinaci séra a pleťového krému. Sérum pronikne hlouběji do plet, kde může stimulovat vlastí buňky kůže k produkci kolagenu, elastinu nebo hydratovat pomocí kyseliny hyaluronové. Pleťový krém pak pleť na povrchu chrání, regeneruje a vyživuje.Mrkněte se na krátké video, jak jsme proměnili ke kráse paní Adélu. Video zde Mezi nejoblíbenější produkty této značky patří sérum kyseliny hyaluronové HA essence ETANI. Kyselina hyaluronová je malým zázrakem na poli kosmetiky, neboť na sebe dokáže v pleti navazovat milióny molekul vody, čímž udržuje v pleti přirozenou vlhkost a tonus. Zároveň obklopuje vlákna kolagenu i elastinu, díky tomu zlepšuje pevnost pleti a svým objemem vyplňuje drobné i hlubší vrásky. Kyselina hyaluronová má výborné hojivé regenerační účinky, takže ji ocení lidé s problematickou pletí a akné. Mimo jiné kyselina působí také silně antioxidačním účinkem. Její schopnost chytat volné radikály navíc zpomaluje stárnutí buněk pleti a tvorbu vrásek.

Tváří značky a spokojenou zákaznicí je herečka a dabérka Hana Igonda Ševčíková. Co ji na kosmetice ETANI zaujalo a co si myslí o kyselině hyaluronové?„Kyselina hyaluronová je pro mě základním krokem v péči o pleť. Produkty s kyselinou používám již řadu let a nedám na ně dopustit. Neznám lepší produkt, který by mi poskytl tak hloubkovou hydrataci a zpevnění pleti, jako právě kyselina hyaluronová od ETANI. Byla jsem mile překvapena, jak produkty ETANI opravdu fungují. Že pouze neslibují účinky. Netrvalo dlouho a já sama viděla na pleti rozdíl. A navíc jsem si během aplikace kosmetiky začala dopřávat chvilku jen pro sebe. Používání produktů mě asi i díky viditelným výsledkům začalo bavit. A musím říct, že s kosmetikou ETANI jde o úplně jiný přístup k pleti. Jde o to najít si pár minut času a věnovat se správné aplikaci kosmetiky, protože ona Vám to 1000x vrátí.“

