Tea tree oil v boji s akné

Text: PrimaŽena

23. ledna 2017 | 09:00

Akné znáte jistě všichni. Neustálý boj se zanícenými pupínky dokáže pěkně potrápit, i když už máte pubertu dávno za sebou. Dnes totiž akné rozhodně není jen výsadou mladých lidí. Stačí se po party neodlíčit nebo mít před sebou stresující schůzku v práci a nepříjemný pupínek je hned na světě.

Černé tečky, zanícené pupínky, červená místa … ano, to všechno je akné. Patří mezi nejčastější onemocnění vyskytující se u dětí, mladistvých i dospělých osob mladšího věku, ale trápí i mnoho dospělých. Je tedy nepříjemným společníkem většiny z nás. Každý, kdo se s akné setkal, má vlastní zaručený tip, jak na něj. Někdo spoléhá na ošetření mlékem, druhý alkoholem. My se ale zaměříme na čajovníkový olej, běžně známý jako tea tree oil. Ten se v dnešní době hojně využívá právě při léčbě akné.„Tea tree olej je přírodním lékem na léčbu pupínků, který má dlouholetou tradici,“ říká primářka dermatovenerologického oddělení FN Motol MUDr. Alena Machovcová, PhD, MBA. Zevně i vnitřně ho používali původní obyvatelé Austrálie, odkud pochází. V naší kultuře se začal používat od 30. let 20. století. „Jeho použití ustoupilo do pozadí s nástupem éry antibiotik. Svojí renesanci ale zažívá tea tree olej od 70. let 20. století,“ dodává MUDr. Machovcová.Tea tree olej má výrazné antiseptické účinky, které zajišťuje terpinen-4-ol (v oleji obsažený až v 35% koncentraci). „Má účinky srovnatelné s lokálními antibiotiky, účinkuje i na plísně, kvasinky. Ani při dlouhodobé aplikaci nevyvolává rezistenci bakterií,“ říká MUDr. Machovcová. Na rozdíl od ostatních přípravků na akné tento olej pleť nevysušuje. Může se pyšnit také svými protizánětlivými a antibakteriálními účinky. Stačí velmi malé množství, které slouží k otevření pórů a jejich vysušení.Používá se ředěný, většinou v 5 - 10% koncentraci. Tento olej můžete nanášet přímo na pupínky, kdy ho nanesete pomocí vatového tamponku a necháte dostatečně dlouho působit. Tedy ideálně přes noc. „Vždy si raději prvně naneste malé množství oleje na zápěstí a vyčkejte, zda nenastane alergická reakce,“ radí MUDr. Machovcová. Pokud se vám zdá, že je pro vás tato koncentrace příliš agresivní, můžete jej smíchat se svým noční krémem a nanést, jak jste zvyklý. Další možností je poptat v lékárně speciální přípravky na akné s obsahem tea tree oleje, např. Urgo Filmogel Spots Na pupínky. Ten navíc obsahuje i kyselinu salicylovou, která je také hojně využívaná při léčbě akné.Léčba akné a všech jeho podob je běh na dlouho trať, při které se ale vyplatí vytrvat. „Zahájením včasného a pravidelného ošetřování při prvních projevech je možné zmírnit průběh onemocnění,“ dodává MUDr. Machovcová. Doporučuje se tedy investovat do kvalitních prostředků se zmíněným tea tree olejem.