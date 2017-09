Tipy, jak připravit pleť na chladnější sezónu

Text: Prima Žena

24. září 2017 | 09:00

Po náročném létě, které je pro organismus velkou zátěží, je potřeba tělo oživit a připravit ho na chladnější období. Zejména naši pokožku, již jsme vystavovali přes všechna doporučení slunečním paprskům, abychom nachytali nějaký ten slušivý bronz. Pozdě bycha honit. Teď je důležité zaměřit se na to, aby naše pleť byla zase v plné formě a zimu snesla bez sebemenších obtíží. S následujícími 4 tipy to bude hračka.

Hýbejte se a dýchejte čerstvý vzduch. Na podzim se dny začínají krátit a teplota nemilosrdně klesá. Sluníčko nám ráno a večer nesvítí a můžeme mít tak pocit, jako by nám docházela energie. Hlavu vzhůru! Existuje spousta možností, jak organismus nakopnout. Přihlaste se na pravidelné kurzy cvičení (které vás baví!) a choďte co nejvíce pěšky. Když můžete, vyhněte se např. eskalátorům a výtahům nebo vystupte o zastávku dříve. Každý den si najděte aspoň malou chvilku, kdy načerpáte sílu z čerstvého vzduchu. (Když není zbytí, počítá se i krátký pobyt na balkóně.) Nicméně, aspoň jednou týdně praktikujte delší procházku, ideálně do přírody. Pohyb, denní světlo a čerstvý vzduch totiž posilují imunitu, jejíž stav se na pokožce odráží. Po pobytu venku načerpejte teplo v sauně, která navíc utuží tělo proti nachlazení, posílí krevní oběh a nervovou soustavu.



Hydratujte, vyživujte, regenerujte. Vítr a mráz není pro pleť to pravé, a proto je třeba se o ni pravidelně a pečlivě starat, čistit ji a ošetřovat. S přírodním peelingem MARK Scrub to půjde jako po másle. Nejenže odstraňuje odumřelé kožní buňky, stimuluje prokrvení a čistí póry, ale díky čistě přírodním ingrediencím, které obsahuje, má silné hydratační, zklidňující a regenerační účinky. Pravidelnou masáží tak zabráníte předčasnému stárnutí pokožky. Navíc se budete cítit jako na dovolené, např. se 100g balením vůně Coffee Coconut, které zakoupíte v síti drogerií TETA. Aroma kávy a kokosu příjemně naladí a uklidní vaše smysly. Kofein, přírodní oleje a komplex vitamínů také pomůžou zmírnit nedokonalosti pokožky, jako je ekzém, akné, celulitida, psoriáza či strie. MARK scrub je výborný také jako SOS produkt, pokud jste pleť delší dobu zanedbávala, ale hlavně jako dlouhodobý pomocník v péči o krásnou a zdravou pleť.

