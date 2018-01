Tři mušketýři v boji proti suché pleti

Text: Prima Žena

17. ledna 2018 | 15:00

Během zimy prochází naše pleť náročnými zkouškami. Venku bojuje s mrazíky, uvnitř zase s klimatizací. Nepříjemným následkem je vysušení, které se projevuje šupinkami a často popraskanými rty. Výsledkem je mdlý a unavený vzhled pleti.

Za pěkným opálením, ale i lepší náladou a dobrodružstvím se v zimním období rádi vydáváme do exotických krajin. S tím se naše pleť vyrovnává dobře (pokud nezapomenete na ochranný UV faktor). Kámen úrazu je cesta, která dovolené předchází a následuje. Během několika hodin strávených na letišti a v letadle pleť zbytečně trpí. Jak ji během dlouhého cestování, ale i obyčejného dne v kanceláři nebo delších procházek venku vrátit zpět do pohody, si povíme právě teď.



1) Přírodní oleje – hloubková péče plná vitaminů

Klíč ke zdravé pleti je pravidelná péče, kterou naše kůže potřebuje během noci, zejména před náročným dnem či cestou. To pravé rozmazlení pokožce dodají přírodní oleje, které ji hydratují do hloubky a „nadopují“ ji potřebnými vitaminy. Pro mladší či mastnější typ pleti výborně fungují oleje jako je rýžový, meruňkový nebo z hroznových jadérek, které se snadno vstřebávají a neucpávají póry. Najdete je např. v séru MARK organic oil Lemongrass, který kromě ochrany před vysušením a díky obsahu citrónové trávy a vitamínu E navíc napomáhá regeneraci pokožky a zvyšuje její pevnost a pružnost.



Pro zralejší pleť se sklony k vysušování je vhodný argananový a jojobový olej s účinky proti stárnutí a tvorbě vrásek. Silným antioxidantem, který pomáhá stimulovat tvorbu kolagenu a elastinu je také olej kávový, který díky svým protizánětlivým vlastnostem zároveň redukuje oteklé oční okolí (hallelujah). Ideální je vyzkoušet, který z olejů vám nejlépe sedne, nebo rovnou sáhnout po séru, které obsahuje jejich vyváženou kombinaci. MARK organic oil Coffee je olejové sérum, které osahuje všechny tři oleje (argananový, jojobový, kávový) plus doplňuje jejich účinky rýžovým olejem a vitamínem E.



