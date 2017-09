Tři tipy na podzimní péči o pokožku

Text: Prima Žena

29. září 2017 | 09:00

Sychravé dny jsou tu a po prosluněném létě přichází podzim. Ten je však ideální dobou pro regeneraci vaší pokožky a přípravu na zimu. Proč? Pokožka není tolik namáhána UV zářením, nezatěžujeme ji opalovacími krémy a voděodolná kosmetika jde také již stranou.

K tomuto období neodmyslitelně patří vyživující pleťové masky, hydratační krémy a hloubkový peeling. Máme pro vás ale i další neotřelé vychytávky, které povzbudí nejen pokožku, ale i mysl. V moderní době nalezneme na kosmetickém trhu nespočet přípravků pro naši pleť. Možná ale netušíte, že to jde i jinak než si neustále mazat krémy na obličej. Nechte vaše tělo regenerovat se samo či využijte laserové a ultrazvukové metody pro obnovu zdraví pokožky. Díky viditelným proměnám se budete cítit skvěle a na podzim zazáříte!



Nechte svou plazmu regenerovat

Po horkém létě je naše kůže samozřejmě unavená a může být i lehce povislá, dehydratovaná a dostatečně nevyživovaná. Švýcarští vědci přišli na inovativní technologii plazmaliftingu na buněčné bázi, která dokáže poškozenou pokožku nejen zregenerovat, ale dokonce i omladit, a zastavit tak její stárnutí. Technika RegenPlazma využívá růstových faktorů v krevních destičkách k tomu, aby pomohla obnovit prokrvení tkáně a stimulovat buněčný růst v ní. Naše vlastní plazma bohatá na krevní destičky totiž umí fungovat jako náruživý buněčný opravář a stimulátor. Celá procedura je na přírodní bázi bez přidání chemických látek, takže nehrozí žádné nežádoucí účinky. Při ošetření RegenMatrix se plazma obohacuje o speciální kyselinu hyaluronovou, díky které se navíc do pleti navrací přirozená hydratace a dosud chybějící dostatečná výživa. Výsledky jsou viditelné po jediném ošetření, a to v průběhu zhruba tří týdnů. Pro výraznější efekt se doporučuje proceduru opakovat třikrát ve třicetidenním intervalu .

