Udržte si krásnou pleť nejen v létě

Text: Prima Žena

22. srpna 2017 | 09:00

Léto vrcholí a my trávíme volné dny venku. Je to balzám pro naše tělo i duši. Slunce, vítr a slaná nebo chlorovaná voda ale mohou dát pořádně zabrat naší pokožce. Co dělat, aby slunce zanechalo na kůži jen zlatavé polibky bez projevů podráždění, vysušení a nebo dokonce viditelných známek stárnutí? Vhodné opalovací přípravky jsou jistě samozřejmostí.





1. Vyhlazení povrchu pleti

Možná vás překvapí, že pro rovnoměrné opálení je ideální pravidelný peeling. Odstraní oduřelé buňky a udržuje pokožku krásně hebkou a hladkou.



2. Hydratace

Pravidelné používání krému udržuje optimální hladinu hydratace a navíc vyhladí vrásky vzniklé dehydratací. V létě na den většinou volíme lehčí textury.



3. Regenerace

Občas je vhodné dodat pleti extra porci výživy v podobě krémové nebo gelové masky. Co dalšího ale můžete pro svou pleť udělat? Reagujte na její aktuální potřeby!Možná vás překvapí, že pro rovnoměrné opálení je ideální pravidelný peeling. Odstraní oduřelé buňky a udržuje pokožku krásně hebkou a hladkou. Krémový peeling Placenotr Vegetal na obličej, krk a dekolt s jojobovými mikro-perličkami jemně odstraňuje odumřelé buňky a nečistoty aniž by narušil kožní bariéru. Gelový peeling s medem Thalac na bázi medu s delikátní vůní zanechává pokožku celého těla jemnou a krásně provoněnou. Diky olejovému macerátu z mrkve a mořských řas dokonale vyživuje a remineralizuje.Pravidelné používání krému udržuje optimální hladinu hydratace a navíc vyhladí vrásky vzniklé dehydratací. V létě na den většinou volíme lehčí textury. Innovation Jeaunesse Thalac omlazující krém přináší mimořádné výsledky v oddalování stárnutí pleti díky peptidu Rigin, který má podobné účinky jako DHEA, takzvaný „hormon mládí“. Krém s lehoučkou texturou a neodolatelnou jemnou vůní vás nadchne. Lehký vyhlazující krém Placentor Vegetal s jemnou texturou má celkově omlazující účinek. Mořský kolagen dodává pleti pevnost a zlepšuje tonus pokožky. Rostlinná placenta účinně předchází vzniku vrásek.Vhodný i jako podklad pod make-up.Občas je vhodné dodat pleti extra porci výživy v podobě krémové nebo gelové masky. Globální omlazující maska Placentor Vegetal z netkané textilie napuštěné gelem s aktivními složkami vyhlazuje vrásky, vypíná a intenzivně regeneruje. Navíc redukuje případné zarudnutí pleti. Snadné použití, okamžitý efekt. Kalciová Anti-Age maska Thalac obnovuje pevnost pleti, hydratuje a revitalizuje. Pleť je oživená, znovu získá svou dřívější hutnost a pružnost. Krémová výživná maska je ideální volbou pro zralou a povadlou pleť

« předchozí strana 1 2 další strana »