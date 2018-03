Víte, jak si správně čistit pleť?

Text: Prima Žena

28. března 2018 | 12:00

Je to možná až banální otázka, ale jste si opravdu jistá tím, jak se své pleti správně věnovat? Čištění je totiž naprostý základ péče o pleť, ale také trochu věda. Jak se v ní neztratit radí Pavlína Kučerová, majitelka společnosti BeautySense, která dováží na náš trh hned několik značek luxusní kosmetiky.



Čištění a odličování není to samé

Přestože spoustu žen tuto činnost pojí do jedné, čištění pleti byste měla provádět i když se nelíčíte. Odlíčením pouze odstraníte nános makeupu. „Čištěním pleť zbavíte bakterií, přebytečného kožního mazu, připravíte ji na další kroky jako je třeba aplikace séra, krému nebo oleje a pomůžete tak k lepšímu působení této péče,“ vysvětluje odbornice na krásu Pavlína Kučerová. K odličování a čištění se používají jiné přípravky a například takový pěnivý čistící gel byste si na oči dávat opravdu neměla.



Zvolte správné produkty

Voda a mýdlo snad už není v dnešní době pro nikoho relevantní způsob péče o obličej. Ve všech možných značkách a jejich řadách plných exotických názvů může být však trochu problém zjistit, co je to pravé pro vás. Pokud máte citlivou pleť, vyhledávejte cokoliv na bázi krému či oleje. Čistící mléka, hydrofilní oleje a jemná tonika budou vaši pleť hýčkat a dodají jí hebkost. Pokud naopak máte pleť spíše mastnou a problematickou, olej ze své kosmetické skříňky vyřaďte, zbytečně by vám ucpával póry. Skvělou volbou pro vás budou čistící gely, pěny anebo jíly, které absorbují nadbytečný maz. Rozhodně se nepokoušejte „vysušit“ svou pokožku pomocí tonik, která obsahují alkohol, ta nejsou vhodná opravdu pro nikoho.



Udělejte si rutinu

A to rovnou dvakrát denně. „Stejně jako čištění zubů by mělo být čištění pleti samozřejmostí každé ráno i večer. Nikdy není pozdě na to, začít se o svou pleť starat lépe,“ tvrdí Kučerová. Ranní očista pomůže zbavit se potu a nečistot, které jsme si přes noc nasbírali z polštáře a připraví pleť na hydrataci a líčení. Večer se poctivě odličte tak, aby na tampónku nezůstaly žádné nečistoty, poté použijte čistící mléko nebo gel, tonikum a poté může následovat nanesení noční péče. Nezapomínejte na krk a dekolt, i tato místa si zaslouží stejnou péči jako vaše tvář.





« předchozí strana 1 2 další strana »