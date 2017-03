Vše o botoxu

Text: Prima Žena

23. března 2017 | 09:00

Botox je známou metodou na odstranění vrásek. Ale víte, na jakém principu funguje a jak probíhá jeho aplikace?



Původně jed, nyní léčí

Mimické vrásky a botox

Botulotoxin, jak již název napovídá, se řadí mezi toxiny, původně je to totiž produkt bakterie, který se následně začal využívat v lékařství. Zákrok aplikace botoxu je bezbolestný, výsledek uvidíte do 1 až 2 týdnů od aplikace a přetrvá až 9 měsíců. Přirozený výsledek vám zaručí návštěva profesionála.Z toxinu nemusíte mít obavy, v korektivní dermatologii se používá pouze jeho roztok – tedy botox ve velmi ředěném stavu. Původně ho ale začali využívat neurologové, aby zmírnili svalové křeče u svých pacientů. Botox totiž přeruší přenos svalového vzruchu na sval, a tím sval ochabne a přestane se tolik hýbat. V dermatologii je tedy výhoda v tom, že se nehýbe ani pokožka nad svalem, a nemá tak důvod tvořit vrásky.Jako první vrásky vznikají vrásky mimické, tedy takové, které se vytvoří následkem grimas obličeje – smích, mračení a tak dále. Botox je ideální aplikovat právě ještě v tomto stádiu, a to do vrásek na čele, kolem očí a mezi obočím. Hlubší vrásky se botoxem už neošetřují tak snadno.