Vyzkoušejte novinku – tekutý lifting

27. července 2017 | 09:00

Tekutý lifting je neinvazivní metoda omlazení a rozhodně stojí za vyzkoušení. Jejím základem je kyselina hyaluronová a účinek trvá až jeden rok.



Elixír jménem kyselina hyaluronová

Jak zákrok probíhá?

Jak dlouho trvá efekt?

Výsledek bude přirozený

Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí naší pokožky, s přibývajícím věkem ale klesá. Kvůli tomu pokožka ztrácí na elasticitě, a je tak méně pružná. No a právě proto se začínají tvořit vrásky. Tekutý lifting nejlépe působí na vrásky kolem úst a pod očima.Kyselina hyaluronová na sebe váže vodu a vyplňuje mezibuněčné prostory. Naši pokožku tedy nejen hydratuje, ale také ji dokáže vypnout. V nabídce je spousta verzí preparátů na omlazení, které mají různý poměr těchto gelových částic. Tu ideální vybere zkušený lékař po konzultaci s vámi, takže nemusíte mít obavy.Aplikace tekutého liftingu se provádí velmi tenkými jehličkami do podkoží. Ovšem nebojte, před zákrokem vám naneseme anestetický krém, takže žádnou bolest neucítíte. Těsně po vpichu bude pokožka zarudlá, to ale do pár hodin zmizí. Zhruba týden byste se měli vyhnout extrémním teplotám – chladu i teplu, ale v běžných činnostech vás zákrok rozhodně neomezí.První výsledky uvidíte ihned po zákroku. Doba trvání je poté velmi individuální, ale obecně se dá říct, že je to v rozmezí 6–12 měsíců. Obrovskou výhodou je, že zákrok lze opakovat kdykoliv. Objednejte se tedy na do Esthé Laser Clinic v Praze.Naši lékaři jsou zkušení profesionálové s dlouholetou praxí v oboru. Po objednání půjdete na vstupní prohlídku, kde s vámi lékař probere detaily zákroku, a zvolí tu správnou metodu ošetření. U nás na klinice vždy dbáme na přirozený výsledek a ošetření vám samozřejmě přizpůsobíme na míru. Objednejte se na tekutý lifting a užijte si léto bez vrásek.