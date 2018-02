Vyzkoušet čistý pleťový olej

Text: Prima Žena

1. února 2018 | 09:00

Máte senzitivní pleť se sklonem k vysušování?

Syncare Arganový olej



Nebo potřebujete vyhladit dekolt?

Oleje jsou pro pleť přirozené a jsou ideálním ošetřením zejména suché nebo citlivé pokožky. Naopak mastnou pleť mohou zatížit, ale i to je individuální. Jak si tedy zvolit ten pro pleť nejlepší? Olejů je dnes celá řada, ale ne všechny vynikají svojí kvalitou. Pokud nejste zrovna dermatologická specialistka, poměrně spolehlivým vodítkem může být cena, ale napoví i způsob distribuce a samotná deklarace. Pokud chcete sázet na to nejlepší a máte senzitivní pleť, zvolte čisté složení bez různých příměsí nebo aromat. Že méně je někdy více, tady platí dvojnásobně. Pokud je olej navíc v BIO kvalitě, je to garance prvotřídního a ničím nezatíženého složení. Velmi kvalitní oleje najdete v lékárnách, kde se navíc můžete spolehnout na erudici obsluhy, která dokáže fundovaně poradit.100% čistý, 100% BIO Čistý arganový olej je ceněný pro svoji úžasnou schopnost přirozené stimulace pleti. Intenzivně chrání před volnými radikály, podporuje regeneraci a navrací pokožce tonus. Každá kapka je dlouhotrvající závlahou pro každou buňku a bohatým zdrojem nenasycených mastných kyselin, vitamínů A + E. Arganový olej SynCare je 100% čistý a 100 % BIO. Vzniká šetrným lisováním semen vzácné argánie za studena a tím si zachovává všechny účinné látky. Vyhlazuje nejen pleť, ale také narušené vlasy a nehty, které zaceluje a zpevňuje. Pro omlazení očního okolí: naneste několik kapek Arganového oleje SynCare na spodní víčko a jemně masírujte. Poté překryjte místo olejem napuštěným tamponem a nechejte několik minut působit. Nejenže dokonale vyhladí jemné vrásky, ale suchou pokožku vyživí a hydratuje až 12 hodin.Jemně olej nahřejte, naneste do dekoltu a přikryjte ručníkem. Masky a zábaly si dopřejte vždy v klidu a v leže.