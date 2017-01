Za hodinu princeznou

16. ledna 2017 | 15:00

Celý život mi vrtá hlavou, jak to ta Popelka udělala, že v jednu chvíli klečela celá umouněná u kamen a vzápětí vstoupila do tanečního sálu vyfintěná, jako by strávila celý den v péči špičkových vizážistů. Patrně hodně četla lifestyle a osvojila si následující finty, kterak se udělat krásnou v rekordně krátkém čase…

Určitě se to někdy stalo i Vám, případně ještě stane – za chvíli byste měla vyrazit na ples, ale zasekla jste se v práci/u kamarádky/na nákupech a najednou Vám nezbývá tolik času, kolik byste si na dokonalé zkrášlení představovala. V tom případě musíte dlouhé přípravy nahradit bleskovou akcí. Do hodiny byste měla zvládnout vše tak dobře, aby se za Vás nemusel nikdo stydět a abyste se cítila báječně. Záleží na Vašich organizačních dovednostech a na schopnosti rychle se rozhodovat.No samozřejmě že na příjemnou voňavou koupel není čas v žádném případě. O tom ani neuvažujte. Dejte si rychlou sprchu, ta má i ten bonus, že Vás neuspí, ale naopak probere. Pro prokrvení pokožky střídejte studenou a teplou vodu. Po sprše se natřete nějakou parfémovanou emulzí. Tady ale pozor – rozmyslete si dopředu, jaké vůně pak použijete, čili který si vyberete parfém nebo čím si natřete nohy (viz níže), aby spolu vůně ladily. Čas strávený v koupelně také využijte na přemýšlení o tom, co si vezmete na sebe, abyste se následně nezasekla u skříně a botníku.Ano, na nohou se dnes musíte s úsměvem udržet celý večer. A také musí být šik. Nohám tedy poskytněte náležitý servis. Když už nemáte čas na důkladnou pedikúru, vezměte si buď boty se zavřenou špičkou, anebo si nehty nalakujte neprůhledným lakem (ne hned, ale současně s lakováním nehtů na rukou, ušetříte tak čas na jedno schnutí). Chodidla a lýtka natřete nějakým osvěžujícím balzámem, třeba mentolovým. Vhodné je použít i pudr s antiperspirační složkou, který zabrání vlhkosti nohou a následnému vzniku puchýřků. Pudr s deodorantem se doporučuje nasypat i do střevíčků.V první řadě pleť vyčistěte. Když je opuchlá, můžete ji na dvě minuty osvěžit kostkami ledu. Na povadlou a unavenou pleť naneste jako základ liftingové sérum. Nezapomeňte ani na hydrataci. Při líčení začněte s make–upem, pak naličte oči a nakonec upravte rty. Jestliže máte zkušenost, že Vám stíny při nanášení tak trochu posypou make-up a musíte je opatrně odstraňovat, klidně postup obraťte, dělají to tak i profi vizážisté – nejdříve si naličte oči, až potom naneste na obličej make-up. Do kabelky si pak samozřejmě přibalte nezbytnosti jako lesk na rty, korektor, konturovací tužku a pudr. Hodit se může také mini balení pleťové vody nebo mléka pro případ, že se Vám kousek obličeje rozmaže a budete muset poškozená místa setřít a obnovit.No ovšem. Budete v nich držet sklenku, podávat je přátelům i cizím lidem, možná Vám je bude někdo líbat, v krajním případě se Vám někdo pokusí navléknout prsten… Jelikož při bleskových přípravách není čas na komplexní péči, omezte se alespoň na běžnou úpravu nehtů a naneste na ně lak, ideálně stejný, jaký jste použila na nohy. V této chvíli jistě oceníte různé urychlovače, s nimiž lak zaschne už během jedné minuty!Jestliže jste si vlasy nestihla umýt a pod kulichem máte uválené mastné cosi (což se klidně může stát, pokud Vás překvapí nenadálé pozvání), může Vám k rychlé nápravě dobře posloužit suchý šampon. Pěnu na zvětšení objemu lze rovněž použít i na suché vlasy. Dále si vezměte na pomoc fén, žehličku nebo kulmu. Rychlou úpravu s pomocí těchto vynálezů máte jistě natrénovanou. Nejjednodušší je práce se žehličkou a rovnými vlasy nezkazíte nikdy nic. Konečný výsledek pak ještě může značně vylepšit například diadém, který se na ples hodí přímo báječně. Nakonec na sebe hoďte šaty a princezna je hotová se vším všudy!