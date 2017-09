Zachovejte si „letní“ pleť i na podzim?

14. září 2017 | 15:00

V létě je většinou naše pleť spokojená – prospívá jí častější pobyt venku i dostatečné dávky „slunečního“ vitamínu D, proto vypadá zdravě a rozjasněně. Přesně takovou bychom ji chtěli mít po celý rok. Zeptali jsme se odborníků, co pro to můžeme udělat.



Během letních měsíců většinou nemáme s pletí žádné větší problémy – dělá jí dobře častý pobyt na čerstvém vzduchu i tak důležitý vitamín D získávaný přirozeně ze slunce. Jenže právě sluneční paprsky, vítr, moře nebo chlorovaná voda v bazénech pleť nadměrně vysušují. „To se může projevit na podzim, kdy se najednou do té doby projasněná a zdravě působící pleť promění v našedlou a unavenou, navíc na ní často s nelibostí objevíme nové drobné vrásky. Všechny tyto negativní projevy jsou následkem nedostatečné hydratace pokožky, která hůře vstřebává živiny, bez vody ztrácí pružnost i schopnost regenerace, často reaguje podrážděně, tvoří se na ní šupinky a celkově působí nezdravým dojmem,“ vysvětluje kosmetička a školitelka značky Essenté Lucie Karlíková.



Řešení je přitom podle odbornice celkem jednoduché: stačí pleť průběžně hydratovat kvalitními přípravky. „Slovo kvalitními bych zdůraznila – k zajištění správné hydratace pleti totiž není důležité jen množství vody, ale také to, jak efektivně je voda v pokožce vázána a využívána. Právě o to se dokážou postarat moderní kosmetické produkty, díky nimž si pleť dlouho udrží svůj mladistvý a rozjasněný vzhled,“ dodává Lucie Karlíková.



Základem hydratace je správné čištění

A jak bychom měli při hydrataci pokožky postupovat? Základem každodenní péče o pleť je její čištění. Například mycí emulze s AHA kyselinami zbaví pokožku jemně, ale důkladně všech nečistot, potu a zrohovatělé vrstvy a dokonale ji připraví na vstřebávání účinných látek z pěsticích přípravků.

