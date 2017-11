Zázračný vitamín C

Text: Prima Žena

3. listopadu 2017 | 09:00

Vitamin C / L-Ascorbic Acid E 300 – Levotočivá askorbová kyselina, se vyskytuje ve většině živých organismů. Je to ve vodě rozpustná živná látka – živina.



Chemicky byl vitamín C poprvé izolován v roce 1928 maďarským biochemikem, laureátem Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství z roku 1937 Albertem Szent-Györgyim, tehdy pod názvem kyselina hexuronická.



Většina zvířat a rostlin si syntetizuje tento vitamín sama a nepotřebuje žádné jeho přídavky. Na celém světě se tak nedokážou přirozenou cestou zásobovat vitamínem C pouze člověk, některé druhy živočichů. Z rostlinných zdrojů je na vitamín C velmi bohatý šípek, rakytník, dále např. citrusy (limetka, citrón, pomeranč, grapefruit), brambory nebo rajčata, papriky, papája, brokolice, černý rybíz, jahody, květák, špenát, kiwi, brusinky. Vitamín C je nezbytný k životu a udržení tělesného zdraví, v lidském těle plní mnoho důležitých funkcí. Je citlivý na teplo a vysoce citlivý na oxidaci. Je velmi nestabilní.



V těle významně podporuje asi kolem tisíce funkcí, zmiňuji pouze:

1. metabolizmus aminokyselin Platimum care

2. je důležitý pro tkáňové dýchání

3. tvorbu kolagenu a činnost vitamínu E v těle

4. podílí se na antioxidační obraně buňky

5. podporuje vstřebávání železa,

6. stimuluje tvorbu bílých krvinek, vývoj kostí, zubů a chrupavek, podporuje růst

7. zabraňuje negativním účinkům volných radikálů,

8. působí protivráskově, projasňuje a bělí pleť

9. používá se jako antioxidant, do regeneračních přípravků, a do opalovací kosmetiky

