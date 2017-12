Že je po Vánocích? Krása má Vánoce stále

Text: Prima Žena

30. prosince 2017 | 09:00

Myslíte, že všechny dárečky už jsou rozdané? Kdepak. Ty nejkrásnější přicházejí na konec. Nadělovat ostatním je příjemné, nesmíme však zapomínat ani na to potěšit sebe. Hýčkejme se. Kdy jindy než v době, kdy nám ostrý vítr šlehá do tváří, a vysušuje tak naši pokožku až do nejhlubších vrstev?

15% slevy na veškeré produkty objednané přes e-shop www.guinot-paris.cz, a to až do 31.12.



Krásná pleť, svěží tělo a jiskra v očích.

Je čas. Je nejlepší čas. Obchody jsou zavřené a vykoupené, dárky jsou rozdané, návštěvy úspěšně za námi. Zůstala už jen ta vyhlášená pohoda bez povinností. Ale že nám ten letošek dal pěkně zabrat, že? Je čas. Je nejlepší čas konečně se zaměřit na sebe, trochu se rozmazlit a s koncem roku očistit své tělo od stresu i vnějších nánosů. Zregenerovat a vkročit do nového roku jako nová. Vkročit do nového roku s kosmetikou Guinot. Naše tělo a pokožka nám poděkují příjemným pocitem a energií už po první proceduře.



Kosmetika Guinot je jedničkou.

Nemyslíme jen strohá fakta (je lídrem francouzského trhu s kosmetikou, na jejím vývoji se již padesát let podílejí odborníci a je zcela přizpůsobená ženské pleti), ale především protože je jiná. Odlišuje se od běžných kosmetických značek, které si můžete zakoupit v drogeriích a parfumériích a „diagnostikovat“ sami podle svého (neodborného) uvážení. Kosmetiku Guinot vám „předepíšou“ naše profesionálně vyškolené kosmetičky přesně podle vašich požadavků i požadavků vaší pleti. Produkty neobsahují parabeny, jsou bez GMO a v žádném případě nejsou testovány na zvířatech. Zakoupit je pak můžete přímo u nich nebo na eshopu, kde je nyní obdržíte se slevou. To se po Vánocích docela hodí, ne?

