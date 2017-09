Zlato v kosmetice?

Text: Prima Žena

12. září 2017 | 15:00

Jaký význam má zlato v kosmetice? Především je spojeno, ať již vědomě či podvědomě, s luxusem a podobně je tomu třeba u kaviáru. U drahých věcí se zpravidla očekává mimořádný účinek. Zlato nepatří mezi biogenní prvky, které mají vztah ke správné funkci organizmů, není součástí enzymů a pro vlastní existenci života nemá žádný význam. Přesto však neznamená, že je tento vzácný kov bez užitku.



Především je spojeno, ať již vědomě či podvědomě, s luxusem a podobně je tomu třeba u kaviáru. U drahých věcí se zpravidla očekává mimořádný účinek. Zlato nepatří mezi biogenní prvky, které mají vztah ke správné funkci organizmů, není součástí enzymů a pro vlastní existenci života nemá žádný význam. Přesto však neznamená, že je tento vzácný kov bez užitku.Jak jsme už zmínili, jeho přítomnost v kosmetice může mít příznivý antimikrobiální efekt a pomoci udržovat v rovnováze mikroorganizmy, které žijí na povrchu kůže. Zlato je však především pigment. Drobné plátky zlata používali bohatí Římané a Římanky pro ozdobu věnců na hlavě pro dosažení efektního lesku. Rozemletý zlatý prášek jako dekoraci tváří a řas znali dokonce už Peršané.



Kdybychom v dekorativní kosmetice dnes chtěli používat vyšší koncentrace zlata jako pigmentu, byla by pro většinu z nás těžko dostupná. Našli jsme však řešení, kdy dokážeme dosáhnout zlatého odstínu i bez skutečného zlata. jeho úlohu zastoupí tzv. zlaté pigmenty. Obsahují jednoduché anorganické soli, které po smísení vytvářejí dokonalý zlatavý lesk, aniž by zlato obsahovaly. Navíc krásně přilnou k pokožce nebo k řasám a to jejich velká výhoda. Výrobou pigmentů se zlatým efektem se dnes zabývá řada světových firem a tak lze očekávat, že zlatá, na rozdíl od zlata, bude brzy častou součástí nejen dekorativní kosmetiky, ale také pěstících krémů nebo pleťových sér.



« předchozí strana 1 2 další strana »