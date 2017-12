Beauty tipy, jak přežít hektický konec roku

Text: Prima Žena

29. prosince 2017 | 12:00

Konec roku je již tak nějak neodmyslitelně spjat s hektickým pobíháním po obchodech, nakupováním dárků, samozřejmě Vánoci, silvestrovskou party, k tomu všemu uzávěrky v práci a letos i fakt, že jak Štědrý den, tak Silvestr připadají na neděli. To na celkové pohodě moc nepřidá. Jak to vše zvládnout, nezbláznit se a ještě u toho vypadat stále skvěle?

Pleť je základ



Bez rtěnky ani ránu

Relaxace pro unavené tělo

I „super žena“ s téměř nadpřirozenými schopnostmi, jakou jste vy, potřebuje detailní plán, podle kterého se může řídit. Myslete v něm i na sebe a nezapomeňte do něj zakomponovat i zkrášlující a relaxační procedury, které vás po náročném dni nabudí novou energií do dalších dní.Leckdy i rychlé pozastavení a minutka v koupelně dokáží udělat přímo divy. Jak docílit toho, abyste byla o svátcích okouzlující, krásná, prostě perfektní?V žádném případě nevynechávejte pravidelné odlíčení . 4 minuty v denním plánu můžete vždy a za jakýchkoliv okolností obětovat. Odměnou vám bude pleť bez známek stresu – krásná, čistá, zdravá, bez zarudnutí a nevzhledných pupínků, které nebudete muset každé ráno pracně maskovat.I kdybyste měla ráno vynechat veškerý make-up, sáhněte vždy po svém oblíbeném červeném odstínu rtěnky . Ať jste blondýnka, bruneta, máte kulatý obličej či snědou pleť, výrazná rtěnka dokáže tváři dodat šmrnc a vypadá vždy skvěle. Tím, že vám to během minutky bude slušet, si zvednete snadno náladu.I doma ve své koupelně si můžete dopřát relaxační zážitek. Oželte jednu odpolední kávu či nakupování a raději ve svém domácím wellnes načerpejte novou energii. Provoněnou relaxační horkou koupel zakončete peelingem celého těla . Nezapomeňte na následnou péči v podobě kvalitní tělové kosmetiky (nám se osvědčily tělové oleje). Užijte si hodinku jen sama pro sebe a budete se divit, kolik toho druhý den zvládnete.