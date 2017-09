Beauty tipy, jak si prodloužit léto

Text: Prima Žena

4. září 2017 | 09:00

Letní prázdniny a s ním i spojené období dovolených je pryč. Končí tak doba bezstarostného povalování na pláži, žhavých letních party i lenošivého povalování u bazénu pod hřejivým slunce. Aby návrat do reality nebyl tvrdý jako pád na beton, poradíme vám několik triků, jak si letní atmosféru užít o něco déle.

Nechte vyniknout své sexy opálení



Trendy podzimu 2017

Na krycí make-up až do podzimu zapomeňte. Byl by hřích schovávat svou krásnou, sluncem a mořem políbenou pleť pod nánosy make-upu. Vystačíte si pouze s kvalitním bronzerem rozjasňovačem . Ty aplikujte na tváře, hřbet nosu a nevynechte ani oční víčka (bronzer na pohyblivá víčka, rozjasňovač pak do vnitřního koutku a pod obočí).Při líčení zcela vynechte pudr, nepoužívejte ani make-upy s matujícím efektem. Cool je prozářená a přirozeně vypadající pleť.