BioAroma krém proti striím

Text: Prima Žena

31. srpna 2017 | 09:00

Krétská, ručně a s láskou vyráběná,100% přírodní kosmetika BioAroma, přináší krém proti striím. Strie nebo také pajizévky vznikají popraskáním elastických vláken pod povrchem kůže.

Nejčastěji se tvoří na prsou, břichu a bocích a vznikají roztahováním kůže. To může být způsobeno růstem v období puberty, těhotenstvím nebo rychlým váhovým přírustkem. Některým z těchto příčin se opravdu předcházet nedá a tak je zapotřebí pokožku v době napínání kůže dostatečně promašťovat.



BioAroma vyvinula krém, který pokožku důkladně vyživuje a dokáže tak striím předcházet, navíc umí stávající strie redukovat. Složení tohoto krému mluví za vše. Bambucké máslo - bohaté na nenasycené mastné kyseliny a vitamíny. Třezalkový extrakt - má silně desinfeknčí a sklidnňující účinky, používá se na zacelování ran. Měsíček lékařský - bylinka známá pro své hojivé účinky, používá se i na hojení pooperačních jizev a spálenin. A v neposlední řadě diktamový olej, krétský poklad, který má výrazné regenerační schopnosti a Řekyně ho používají jako anti-aging produkt.



Krém na strie je vhodný i v těhotenství a během kojení, protože má čistě přírodní složení a tak se nemusí maminky obávat, že by se k miminku dostaly škodlivé látky. Krém je koncentrovaný a aplikuje se nejlépe po koupeli na ještě vlhkou pleť a to v malém množství.