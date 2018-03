Bodyguard pro miminka od hlavy až k patě

Text: Prima Žena

22. března 2018 | 09:00

Přírodní ingredience, jemné vůně, švýcarsko-nizozemská kvalita a absolutní čistota. Přesně tak by se dala charakterizovat nová řada přírodní péče pro miminka a děti NAIF.

Žádné chemikálie, žádné zářivé barvy a žádné nesmysly. Zkrátka jen funkční péče o tu nejcitlivější pokožku. V nové řadě, která je vhodná i pro děti se suchou, citlivou a ekzematickou pokožkou, najdeme jedenáct produktů, které se o naše ratolesti postarají doslova od hlavy až k patě.



Těšit se můžeme (my i naše děti) například na krém na zadeček, pečující krém, zjemňující tělové mléko, výživný šampon, čisticí a mycí gel, ochranný krém SPF 50, chladivý gel po opalování, ekologické vlhčené ubrousky a další. Celá řada je k dostání výhradně v síti parfumerií Marionnaud.



Pro naše děti chceme vždy to nejlepší. Přejeme si, aby přípravky fungovaly, ale zároveň byly co nejjemnější a bez zbytečných chemických přísad. NAIF se toto povedlo splnit bezezbytku. Tato kosmetika neobsahuje žádné minerální oleje, alergenní parfémy, syntetická pěnidla, sulfáty, chemické konzervanty, jako například parabeny ani esenciální oleje.



Díky své jemnosti je mohou používat i děti s velmi citlivou, suchou pokožkou či ekzémy. Svěřme své děti do rukou přírody s NAIF!