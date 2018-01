Bylinky, které vám pomohou užít si zimu

22. ledna 2018 | 15:00

Možná nemáte zimu rádi, možná ano a pravidelně vyrážíte za sněhem na hory. Ať tak či tak, určitě chcete, aby vám to i v zimě slušelo, vaše vlasy byly zářivé a zdravé nebo vás nezábly ruce a nohy. Jak na to? Vítaným pomocníkem je, světe div se, sama příroda. Stačí vědět, jak na to. Pár základních a stručných rad jsme pro vás připravili s fytoterapeutem Jiřím Pantůčkem, majitelem firmy TOPVET, která vyrábí přírodní kosmetiku.

Péče o rty

Pára, kterou v zimě vydechujeme, umí velmi potrápit naše rty. „Pára v kombinaci s nízkou teplotou zapříčiní praskání rtů a svědění. To nás ponouká k olíznutí rtů, což situaci ještě zhorší. Rty jsou pak přesušené a tvoří se opary,“ vysvětluje fytoterapeut Jiří Pantůček z TOPVETU a dodává: „Kromě používání vhodných balzámů je třeba myslet na dostatečný příjem vitamínů a minerálů, kterých je v zimním období ve stravě méně.“ Balzámy by neměly obsahovat vodu. Ideální jsou přírodní oleje jako jojobový, avokádový či arganový.



Pro zdravé vlasy

Chladné počasí vlasům neprospívá. Rychle se vysušují a lámou. Je dobré jim věnovat více času než kdy jindy. Olejové přípravky jsou v tomto případě skvělým pomocníkem. Oleje stačí vmasírovat, anebo si dopřát vlasový zábal. A jaké jsou nejvhodnější?



• Avokádový olej vyniká hydratačními vlastnostmi

• Arganový olej dokáže zacelit vlasové konečky

• Jojobový olej se hodí na mastné vlasy a k regeneraci pokožky

• Kokosový olej se úspěšně používá při problémech s lámáním vlasů a jejich vypadáváním

• Mandlový olej se hodí na citlivou vlasovou pokožku

• Meruňkový olej reguluje vypadávání vlasů

• Olivový olej uhlazuje kutikulu vlasového vlákna

Ovšem důležité je vlasy vyživovat i zevnitř. „Je potřeba dbát na to, abychom měli ve své stravě dostatek kvalitních tuků. Deficitní jsou především omega 3, které najdeme v rybím tuku a rakytníkovém oleji,“ radí Pantůček.



