Chystáte se na ples? Nepodceňte přípravu!

Text: Prima Žena

8. února 2018 | 09:00

S nastávající zimou přichází plesová sezóna a období nejrůznějších dalších významných společenských akcí. Největší starosti si obvykle děláme se svým make-upem, účesem a oblečením, ale pamatovat bychom měly i na další věci. Na co všechno se připravit, co si nezapomenout vzít s sebou a jak se stát královnou plesu se dozvíte v následujících tipech!

Plesy! Ty jsou skvělou příležitostí, jak se setkat s novými lidmi, kolegy a obchodními partnery mimo pracovní prostředí, ale také momentem, kdy konečně provětráte své nové šaty. Jak se na takový ples připravit, aby vše bylo perfektní? Čtěte!



1. Zvolte ideální kabelku!

Při výběru kabelky přemýšlejte nad tím, co bude jejím obsahem. Určitě nezapomeňte na prostor pro telefon, klíče, občanku, kartičku zdravotní pojišťovny, místo na kosmetiku a drobnosti. Neberte si zbytečně velkou kabelku, se kterou byste vypadala, jako když jdete na nákup, ale ani příliš malé psaníčko, do kterého se vám nic nevejde. Ideálně zvolte klidně o něco větší kabelku, do které si dáte psaníčko s tím nejnutnějším a kabelku si potom nechejte v šatně.



2. Nezapomeňte náhradní silonky

Není nic horšího, než když se vám na silonkách objeví nevzhledné oko, které má navíc tendenci se neustále zvětšovat. Pro případ, že se vám silonky roztrhnou, s sebou vždy mějte jedny náhradní, které můžete bez obav nechat v kabelce v šatně.



3. Pozor na otlačené boty

Určitě chcete provětrat kromě šatů i nové boty na tom proklatě vysokém podpatku, které jste se speciálně k této příležitosti kupovala. Doporučujeme už doma před odchodem zalepit paty kvalitní ultradiskrétní hydrokoloidní náplastí (např. Urgo Hojení puchýřů), která zamezí nebo minimálně oddálí vzniku puchýřů. V případě, že už to v podpatcích i tak nevydržíte, nezapomeňte mít v kabelce schované balerínky.



