Co takhle lifting mezonitěmi

Text: Prima Žena

24. srpna 2017 | 12:00

Zní to možná podivně, ale pokud si necháte zašít do podkoží nitě, zpevní to vaši pokožku až na dva roky. Nebojte, zákrok je naprosto bezpečný a bezbolestný. Nebojte se experimentu a vyzkoušejte ji také.