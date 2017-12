Dárek, který potěší každou ženu

Text: Prima Žena

20. prosince 2017 | 12:00

Co si budeme nalhávat. Potěšit ženu pod vánočním stromečkem není úplně jednoduché. Jasně, usměje se i nad ponožkami, papiňákem a voňavkou, kterou dostává každý rok. Vždyť, snaha se cení a Vánoce přece nejsou o dárcích. Ale co, kdybychom Vám prozradili tip na dárek, který potěší každou ženu, protože jeho účinky bude moci sledovat přímo v zrcadle? Jde o jedinečný bio-aktivní kolagen, který přezdívá elixír mládí. A musíme potvrdit, že si toto označení opravdu zaslouží.

Proč je kolagen zázračná bílkovina?

Zázraky jednoduše k Vánocům patří. Některé jsou však reálnější, než by se na první pohled zdálo. Například účinky kolagenu na naše tělo můžete vnímat jako takový malý zázrak. Kolagen se v našem těle nachází zcela přirozeně a v mládí si ho tělo dokáže vyrobit dostatek. S věkem však jeho množství klesá a po 45. roce se už netvoří téměř vůbec. Kolagen tvoří 30% všech bílkovin v těle, 70% bílkovin kůže a také 70% kloubních chrupavek. Takže si asi umíte představit, že jeho nedostatek tělem pořádně zamává. Kolagen se nachází i v zubech, tělesných orgánech, cévách a oční rohovce.



Kolagen hraje klíčovou roli v tom, jak vypadáme a jak se cítíme. Má neuvěřitelnou vlastnost - umí putovat přesně tam, kde nám chybí nejvíce. Výborná zpráva je i to, že kolagen si můžete jednoduše doplnit pravidelným užíváním.



Krásná pleť, vlasy i nehty v jednom dárečku

No dobře, nejsou to sice šperky, ale co je pro ženu důležitější než zářivá pleť, lesklé silné vlasy a pevné nehty? Nedostatek kolagenu má za následek přibývání vrásek a unavený vzhled pokožky. Také se může objevit vypadávání vlasů, které jsou navíc jemné, slabé a bez života. K tomu měkké lámající se nehty a celulitida. Ano, se všemi těmito problémy vám může kolagen pomoci. A nejen Vám, ale i vaší sestře, mamince, babičce či tchýni.



« předchozí strana 1 2 další strana »