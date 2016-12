Italská kvalita a tradice

Text: Prima Žena

20. prosince 2016 | 15:00

Věnujete-li k Vánocům deodorant Borotalco, darujete italskou kvalitu a tradici. Vánoce se kvapem blíží a vy stále ještě marně přemýšlíte nad těmi pravými dárky pro vaši polovičku? A co vy, dámy – nevíte, co koupit mamince, sestře nebo tchýni? Tak co třeba sáhnout po osvědčené klasice a věnovat jí něco, nač slyší každá žena: dlouhotrvající vůni a svěží pokožku. Vůbec to neznamená, že nebudete dostatečně originální, pokud věnujete dostatečnou péči výběru značky.

Co ženy chtějí

Borotalco je pro Italy tím, čím je pro Němce kolínská

Tradiční receptura v moderním balení

Mnoho lidí, kteří dlouho nedokázali dárky pro ženy vybrat, vyráží v posledním předvánočním týdnu do supermarketů a sahá bez rozmyslu po předpřipravených dárkových sadách s myšlenkou, že kosmetikou se nakonec nic nepokazí. Nebuďte jako oni a obdarujte dámy ve svém životě něčím výjimečným. Deodorant je jistě správná volba – která žena by nechtěla zažít dlouhotrvající pocit svěžesti i po návštěvě posilovny nebo koncertu v zakouřeném prostředí? Při jeho výběru však věnujte pozornost kritériím, na která ženy hledí. Věřte, že si toho všimnou.První vjem z deodorantu je ten čichový - vůně by měla být nejen příjemná a svěží, ale také originální. Samozřejmostí je dlouhodobý účinek produktu. Ženám dále hodně záleží na značce, přičemž jim nejde o to, aby byla všeobecně rozšířená, ale spíše o její kvalitu a tradici.Nezaměnitelná vůně italské tradiční značky Borotalco v sobě snoubí všechna zmíněná kritéria. Základní esencí těchto deodorantů je Microtalcum, které se získává zpracováním přírodního mastku. Efektivně pohlcuje pot a zanechává jemnou, příjemnou pokožku s charakteristickou vůní. Vy jste se možná se značkou Borotalco dosud nesetkali, v Itálii je však toto jméno stejně zvučné jako v Německu kolínská. Na jejich deodorant se můžete stoprocentně spolehnout až na 48 hodin, a na rozdíl od mnoha jiných značek nejde jen o reklamní trik. Vyrábí se jak v tuhé formě, tak v kuličkové a ve spreji, můžete tedy vybrat pro každého takový, jaký je zvyklý používat.Komu záleží především na tradici, ten je skutečně na správné adrese. Značka Borotalco má za sebou dlouhou historii a od roku 1878, kdy byla její základní složka Microtalco objevena ve Florencii lékařem a farmaceutem Sirem Henry Robertsem, se zabydlela v každé italské domácnosti. Vše začalo tělovým pudrem, který je ostatně v designově vyvedeném balení s vintage etiketou stále k dostání. Formule těchto výrobků je skutečně unikátní. Mastkový prášek z italské provincie Piemont se totiž získává těžbou a následným výběrem, vysušením a rozemletím jednoho z nejčistších přirozených minerálů světa.Chcete-li vsadit na co nejpůvodnější recepturu, vaší ideální volbou je deodorant Borotalco Original . Pokožku doslova hýčká a jeho vůně nádherně uvolňuje. Kromě absorpčních schopností, které trvají opravdu dlouho, kůži také zklidní, osvěží a zvláční. Praktickým tipem na dárek je také vynikající antiperspirant Borotalco Invisible , který řeší problém, jenž není prakticky nikomu cizí: nevzhledné stopy na oblečení. Díky jeho speciálnímu složení jsou žluté skvrny na světlých látkách i bílé mapy na těch tmavých minulostí. V případě, že se chystáte obdarovat někoho s citlivější pokožkou, svoji pozornost byste měli zaměřit na řadu Pure. Deodoranty z této řady neobsahují hliníkové soli.A co je nejlepší? Vůně Borotalco je unisex, takže pokud znáte muže, který se rád hýčká, právě jste získali nápad na dárek i pro něj.