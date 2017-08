Investice do krásy se vyplatí

Text: Prima Žena

29. srpna 2017 | 12:00

Jednou z nejuznávanějších soukromých klinik plastické chirurgie a estetické dermatologie je klinika LaserPlastic, která se již více než 18 let stará o krásu i těch nejnáročnějších klientů. Najdete ji na romantickém místě Prahy – v Platnéřské ulici.



Klinika LaserPlastic patří bezesporu mezi nejlepší zařízení svého druhu u nás, a právě proto si do ní najdou cestu i nároční klienti, kteří očekávají to nejlepší. Od soukromí, zázemí a profesionální péče, až po luxusní prostředí. Počet operačních sálů, konzultačních a zákrokových místností dovoluje uspokojit všechny zájemce o širokou nabídku z oblasti plastické chirurgie, estetické dermatologie, laserových výkonů, cévní chirurgie a zejména moderních liposukcí. To vše v prostředí, které je důstojnou kombinací moderní medicíny a historické zástavby Prahy v okolí Klementina. O klienty pečuje tým špičkových lékařských odborníků pod vedením primářky MUDr. Marty Moidlové, jejích asistentů a zdravotních sester. „Jedním z důvodů, proč je naše klinika tak vyhledávaná, je podle slov samotných pacientů ohleduplný osobní přístup a etika našich lékařů. Všichni zájemci dostávají podrobné informace o zákrocích, které jsou jim doporučeny, ale někdy také ne. To záleží na osobním posouzení vhodnosti určitého výkonu pro daného člověka. Jakýkoli zákrok se totiž nedá dělat jen pro peníze, ale především proto, aby byl smysluplný a pacientovi pomohl, přinesl mu radost, sebevědomí a dobrou náladu,“ popisuje kliniku primářka MUDr. Marta Moidlová.



Klinika disponuje kompletní škálou laserů a dalších přístrojů předních světových výrobců. Každý z nich je vysoce specializovaný na určitou problematiku. Používají se k omlazení pleti, odstraňování nežádoucích chloupků, vrásek, jizev a jizviček po akné, rozšířených žilek, ohně, pigmentací, tetování, mateřských znamének a dalších výrůstků na kůži, chrápání, transplantace vlasů, vlastního tuku, léčí se akné, varixy. Také zde (jako první) provádí laserovou liposukci, která je šetrnější a efektivnější než klasická liposukce. Samozřejmostí je zvyšování kvalifikace všech pracovníků formou zahraničních stáží a kongresů s prezentací vlastních výsledků. Moderní postupy kliniky LaserPlastic pomáhají zlepšit nejen vzhled, ale také zvyšovat dobrý pocit a sebevědomí. „Specialitou naší kliniky je spojení oboru laserové a estetické dermatologie s plastickou chirurgií. Díky této kombinaci se podařilo vzbudit zájem široké veřejnosti. Cílem nás všech na klinice je nejen dokonalé odvedení odborné práce, ale i duševní pohoda klientů během výkonu a individuální přístup ke každému pacientovi. Vážíme si každého klienta, upřednostňujeme jeho prospěch před svým vlastním. Neustále se nejen já a celý můj tým vzdělávám, sleduji vývoj oboru, investuji do novinek,“ dodává primářka Moidlová.



Motto kliniky: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift