Jak vyřešit pocení jednou provždy?

1. května 2017 | 09:00

Mít nepáchnoucí podpaží už dnes je dnes společenská nutnost. Kolik času a peněz nás ale stojí udržovat si podpaží bez nadměrného potu, obzvlášť pokud se potíme nadměrně? Podívali jsme se na několik osvědčených metod a spočítali to za vás.



Odstraňování pocení: kolik nás stojí času a peněz?

Trvalé dstranění pocení MiraDry

– asi nejběžnější způsob, jak si udržet oblečení bez koláčů potu. Člověk, který se potí víc, nakupuje dražší přípravky kolem 200-250 Kč a snaží se udržet holením podpaží bez chloupků, na kterých se rozkládá pot způsobující zápach. S nákupem holítek a holicích pěn za průměrnou cenu se dostáváme na částku kolem 12 500 Kč za pět let! Obě metody mají jen krátkodobý účinek.je v současnosti nejoblíbenější estetickou procedurou v USA. V ČR je to stále novinka, kterou mají pouze na klinice Asklepion. Zbaví vás trvale pocení v podpaží již po 1. ošetření. MiraDry zredukuje pocení v podpaží až o 82 %, což je ale pouze 1 % z celkového potu těla, termoregulace není nijak narušena. Zaplatíte 39 000 Kč a máte pokoj od nadměrného pocení v podpaží jednou provždy.je třeba chodit pravidelně každý půl rok. Při cenách na klinice Asklepion v Praze, kde vám na botulotoxin poskytují garanci nejlepší ceny při naprosto špičkovém provedení, zaplatíte za pět let pravidelného chození na botulotoxin 100 000 Kč. Výhodou je, že si takto můžete nechat ošetřit i jiné oblasti než podpaží.„Přístroj MiraDry pracuje na principu neinvazivní mikrovlnné energie. Speciální aplikátor soustřeďuje mikrovlny do oblasti kůže, kde jsou umístěny potní žlázy a kde dojde k jejich tepelné destrukci. Horní část kůže nad ošetřovanou oblastí je ochlazována a chráněna před poškozením. Po ošetření dojde k redukci pocení, nepříjemného zápachu i k částečnému omezení růstu chloupků,“ vysvětluje dermatoložka MUDr. Kateřina Klauzová, MBA.