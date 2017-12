Krása a zdraví

Text: Prima Žena

12. prosince 2017 | 11:00

Překvapte samu sebe něčím, co chce každá, a dovolte si prožít den podle vašich představ! Ve studiu Estetica si vyberete podle chuti či potřeby z celé řady ošetření a služeb.

V samém srdci Prahy se na Vás těší profesionální a přátelský tým, který se o Vás postará v exkluzivním prostředí ve 3. patře Slovanského domu. Je skutečně z čeho vybírat! Zvolíte si holistickou masáž, díky které dojdete k dokonalému relaxu, či Vám pomůže odhalit skryté příčiny Vašich potíží?



Nebo dáte přednost lymfatické masáži pro dokonalé pročištění těla v kombinaci s Vacupessem pro odstranění celulitidy? Možná toužíte po luxusním kosmetickém ošetření s úžasnou kosmetikou DARPHIN a k tomu chcete zdůraznit Vaši krásu pomocí permanentního make-upu, prováděného inovativní technikou mikropigmentace za použití špičkových SWISS COLOUR.



Své kolečko pro zdraví a krásu zakončete precizní manikúrou a pedikúrou. Vyberte si mezi jedničkami na trhu nehtové kosmetiky CND SHELLACK a OPI. Zvolte si pro sebe to nejlepší! STUDIO ESTETICA, my to pro Vás uděláme.