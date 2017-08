La vie est belle…Život je krásný…

Text: Prima Žena

13. srpna 2017 | 09:00

Filozofie života a štěstí nebo obecné prohlášení o kráse života. Éclat de Parfum obsahuje jiskřivé

srdce z těch nejušlechtilejších přírodních přísad (absolut z pomerančového květu, absolut z arabského jasmínu, esence z bergamotky), které pozvedá úsměv ovocných dobrot. První lahodný pomerančový květ, který exkluzivně pro Lancôme navrhli dva prvotřídní francouzští perfuméři.



La vie est belle l´eclat - nový příběh štěstí

Už od svého prvního představení roku 2012 znamenala vůně La vie est belle olfaktorické měřítko štěstí, a to s každou novou verzí. Pro Dominique Ropiona a Anne Flipovou, dva špičkové perfuméry, kteří stáli za vznikem první kompozice, to byl zajímavý úkol. S neobyčejnou kreativitou a elegancí opakovaně přijímali výzvu a objevovali každičký aspekt tohoto nejintenzivnějšího a nejkomplexnějšího pocitu.



Před dvěma lety je společnost Lancôme požádala, aby se do podoby vůně pokusili převést myšlenku štěstí, které se neodolatelně šíří od jednoho člověka k jinému jako blesk mířící k širému nekonečnu. Trvalo jim dva roky než navrhli novou Eau de Parfum La vie est belle L’Éclat, která má za cíl vyjádřit, že čím více štěstí člověk rozdá, tím více ho cítí. Vůně odhaluje jiskřivé tóny hlavy na jemném a ušlechtilém podkladu, který se smáčí v zářivé svěžesti pomerančového květu. Tato květina stojí v samotném srdci tohoto jedinečného příběhu, který odkazuje k vůni La vie est belle a zároveň je úplně nový.



Okouzlující odhalení - pomerančová květ s několika fasetami

La vie est belle L’Éclat Eau de Parfum dokáže překvapit svou květinovou svěžestí, která je citrusová, gurmánská a návyková! Neodolatelně hřejivá kompozice představuje několik tónů pomerančového květu, ikonickou květinu teplých krajů, která svou úžasnou svěžesti povzbuzuje smysly. “Pomerančový květ patří mezi mé oblíbené přísady, protože disponuje nekonečným množstvím různých faset,” vysvětluje Anne Flipová. “Pro La vie est belle L’Éclat to byla jasná a logická volba, neboť nabízí směs jasných, svěžích, jiskřivých a smyslných tónů, které vyjadřují jednoznačně optimistickou ženskost La vie est belle.”



LMR absolut z pomerančového květu tedy v této vůni vytváří třpytivý základ. Jeho motiv vyzdvihuje růžová a jasmínová esence a otevírá se v opojné kytici květin. Celek následně prosvětluje svěžest rafinované bergamotky a pikantní mandarinky, přičemž ho ještě umocňuje fréziový akord s delikátními podtóny okvětních lístků.



