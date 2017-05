Léto se blíží! Jak na něj připravit své nohy?

Text: Prima Žena

15. května 2017 | 09:00

Správnou péči o nohy by neměla podceňovat žádná žena. O to více pak v létě, kdy své nožky ukazujeme světu na obdiv v otevřených botách. Neupravená chodidla se ztvrdlou kůží rozhodně nejsou tím, čím bychom na sebe chtěli poutat pozornost. Péče o nohy by proto měla být nedílnou součástí každodenních zkrášlujících rituálů každé z nás, stejně jako pečujeme o pleť či vlasy. Ne každá z nás si ale může dopřát ten luxus a navštěvovat pravidelně každý týden pedikúru. Jak se tedy o své nožky starat sama doma?

Vyzbrojte se vším potřebným

Na letní období, kdy nejen naše nožky budou moci svobodně dýchat, se jistě těší každý z nás celý rok. Aby ale chodidla byly jemná a krásná na pohled, měla byste se nejprve poohlédnout po adekvátních pomůckách a produktech určených



Dopřejte si domácí lázeň

Snáze zrohovatělou a ztvrdlou kůži odstraníte, pokud si nejprve nohy dostatečně odmočíte. K oblíbenému seriálu si nachystejte



Závěrečná kosmetická péče o nohy

Pokud již máte ztvrdlou kůži odstraněnou a nehty ostříhané, je čas pustit se do závěrečné masáže a kosmetické péče o nohy. Přesvědčte se, že jste nohy dostatečně osušila i mezi prsty. Předejdete tak nepříjemným plísním. Aby nohy zůstaly jemné a krásné co nejdéle, je třeba o ně každý den pečovat

