Lifting bez skalpelu

Text: Prima Žena

19. září 2017 | 15:00

Chcete svou pleť vrátit o pár let zpátky, vyrovnat povadlé koutky, vrásky v obličeji, na krku a dekoltu, zbavit se váčků pod očima či podbradku? To, co dříve zvládl jen skalpel, dokážeme v Léčebných lázních Bohdaneč neinvazivně. Prostřednictvím revolučního patentovaného přístroje Protégé Elite Vám omladíme a vypneme obličej bez bolestí, jizev a náročné rekonvalescence.