Masáž pro dobrou náladu

Text: Prima Žena

3. listopadu 2017 | 15:00

Stačí jen, když vám někdo dlouho myje vlasy, a vy se tetelíte blahem. Masáž hlavy je jednou z nejpříjemnějších masáží, úžasný relax čtyři tisíce let staré techniky dokáže člověka zbavit napětí i bolesti. Indické masáži se říká masáž dobré nálady a právě ta patří k novinkám, které nabízejí v Lázních Kostelec u Zlína. A protože víme, že se zde tato relaxační metoda používá, zeptali jsme se přímo tam.

Co to je indická masáž?

Na co pozitivně působí indická masáž?

Jaké druhy masáží lidé nejvíce chtějí?

Je to novinka z Dálného východu, o které se hodně mluví. Lidé, kteří k nám přijíždějí, se na ni ptají, chtějí ji vyzkoušet. Všem se ta masáž líbí. Pro Evropany je trochu upravená, je jemnější, příjemnější. Používají se při ní hmaty jako tahání za vlasy, za uši, aby se uvolnila pokožka a měkké tkáně. Tato masáž se dělá na sucho. V Indii se při ní používají oleje, které se mastí do vlasů, to ale Evropané nemají rádi. Není to jen masáž hlavy. Začíná se na ramenou, jede se kolem lopatek, pak následuje masáž šíje. Při této části klient sedí, dělá se přes tričko nebo přes prostěradlo. Potom si klient lehne a pokračuje se ve vlasové části. Používá se tepání, tahání za vlasy a tlaky na hlavu, ošetří se obličej a na závěr se masírují uši. Třou se, vytahují, uvolňují. Ty se u masáží opomíjí, u indické se ale masírujíÚčinků této mimořádné masáže je hodně. Ulevuje od napětí a stresu, kterému jsme vystaveni. Proto se o ní také mluví jako o protistresové masáži. Působí na nespavost, na bolesti hlavy, na tlak a spoustu dalších neduhů. Po ní se člověk cítí maximálně uvolněný, v celkové pohodě. Není divu, že v Indii tuto masáž lidé praktikují denně, a to i u dětí.Masáží je spousta, každý zná své tělo nejlépe a ví, co mu udělá dobře. Obecně stále přetrvává největší zájem o klasickou masáž. Lidé ale zkouší nové masáže. Teď nabízíme nově indickou a medovou, ale v Kostelci používáme asi deset druhů masážních technik. Vybere si jistě každý. Děláme reflexologii plosky, baňkování, lymfatické a aromatické masáže a další. Ale například baňkování je možné kombinovat s dalšími masážními technikami.Více o masážích a relaxačních pobytech na www.hotelkostelec.cz