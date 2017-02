Nejčastější chyby v péči o nohy

23. února 2017 | 15:00

Ačkoliv se zájem Čechů o pedikúru dlouhodobě zvyšuje, řada lidí stále péči o nohy dostatek času ani úsilí bohužel nevěnuje. Lidé, kteří pravidelně nenavštěvují pedikérské salóny, obvykle řeší základní péči o chodidla a nehty na nohou v domácím prostředí.

Zde se však často dopouštějí chyb, které se mohou nedbalostí či nevědomostí překlenout až do vážnějších zdravotních problémů. Odhalte největší prohřešky domácí pedikúry a seznamte se s řešením, jak na ně vyzrát.





Chyba č. 1: Pedikúra prováděná na suchých nohou

Domácí pedikúra u mnoha lidí spočívá v pouhém zastřižení nehtů. Péče o nohy je však mnohem komplexnější proces. Málokdo například ví, že každý pedikérský počin by měl začít navlhčením a omytím nohou. Díky vlhkosti docílíte změkčení ztuhlých a ztvrdlých částí nohou a nehtů a zbavíte je nečistot. Pokud nohy před procesem nenavlhčíte, může snadno dojít k poranění, což je vstupní brána pro řadu infekcí a onemocnění.



Zvlhčení nohou je dobré provést teplou vodou s příměsí vonných olejů, mořské soli nebo třeba soli ze zeleného čaje, které kůži a nehty vitalizují do hloubky a usnadní další ošetření. Pokud byste použili pouze obyčejnou vodu, pokožka by se mohla dále vysušit. Výjimkou je užívání elektrických akumulátorových brusek na paty, které pracují s válečky různé hrubosti v otáčkách v řádech tisíců za minutu. S těmi je naopak třeba pracovat na suchých nohou. Na závěr je pak vždy dobré nohy ošetřit přípravky speciálně určenými pro nohy. Tyto krémy či krémové pěny mají totiž od těch na ruce či tvář odlišné složení.





Chyba č. 2: Všemocné nůžky?

Málokdo doma také používá vhodné nástroje dostatečné kvality, případně pomůcky, které jsou pro pedikérskou činnost určené. Jedná se například o kvalitní žiletky do seřezávačů, jež se neprohnou a odstraní tak jen tolik kůže, kolik je potřeba. U méně kvalitních žiletek může docházet k poranění a narušení integrity kůže. Největším českým prohřeškem však zůstávají „všemocné nůžky“. V České republice totiž stále přetrvává mýtus z minulosti, že ideálním pomocníkem, který lze využít na vše, jsou obyčejné nůžky. „Nůžky jsou vhodné pro péči o nehty na rukou. Na nehty na nohou by se

