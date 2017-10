Nová barva módy

Text: Prima Žena

20. října 2017 | 09:00

Dlouho ve světě známý jako přírodní lak na nehty s nejdelší životností. Americká značka Zoya přinesla jako první na trh 5-free zdravotně nezávadné složení, laky bez škodlivých látek vhodné i pro těhotné ženy. Zoya profesionální laky a péče zaručí snadné použití, životnost a výběr barev, které zákaznice i špičkové kosmetické salóny očekávají. Poslední žhavou novinkou z nejnovějších kolekcí laků Zoya je složení 10-free „vegan friendly“.

Svým zaměřením čistě na zdravé, přírodní nehty a jejich péči Vás laky Zoya doslova okouzlí. Odstíny červené, růžové, fialové, stříbrné, zlaté, zelené, modré, žluté a spousta dalších.. Zoya to má! Více než 300 nádherných barev na výběr, Zoya má barvu, kterou chcete. A s dalšími přicházejícími sezónními kolekcemi Vám Zoya zaručí, že Vaše sbírka laků bude stále úžasná rok za rokem. Navíc rodina produktů Zoya Color Lock garantuje ještě déle trvající životnost a lesk.A co sladit lak a rtěnku? I na to Zoya myslela. Krémové složení rtěnek Zoya zaručí, aby rty zůstali dlouho hydratované a bezchybné po celé hodiny bez popraskání či vysušování. To vše v lehkém složení se silnou pigmentací a bez parfemace.Pokud nejste zrovna fanouškem lakování a výrazných barev, určitě Vás mile překvapí Zoya Naked Manicure. Jednoduchý, přesto vysoce efektivní systém, který poskytuje přirozený vzhled nehtů a zároveň intenzivní dlouhodobou léčbu pro silnější a zdravější nehty. Systém Naked Manicure okamžitě opravuje kosmetické problémy nehtů a pomáhá zlepšit jejich stav a vzhled. Naked Manicure využívají nejen ženy, ale je vhodná také pro muže, kteří dbají na pěstěné ruce a nehty.Zoya laky na nehty, systém Naked Manicure a mnoho dalšího si můžete prohlédnout na internetových stránkách www.rajnehtu.cz nebo v kamenné prodejně v Teplicích, kde vám s výběrem rádi pomohou.