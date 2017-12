Obnovte funkčnost zubů

Text: Prima Žena

12. prosince 2017 | 15:00

Zubní implantáty byly dříve složitým a drahým řešením. V dnešní době jsou jedním z nejšetrnějších a nejestetičtějších řešení náhrad zubů. O zuby lze přijít jednoduše – nedostatečnou péčí, následkem úrazu nebo přirozeně. Moderní stomatologie nabízí řešení – zubní implantáty, které chybějící zuby v plném rozsahu nahradí a obnoví tak funkčnost chrupu.

Zubní implantáty mohou nahradit jeden chybějící zub, jeho část i několik zubů. Zabraňují redukci kosti a tvoří pevný bod pro další protetická řešení – korunky, můstky nebo snímací náhrady. Implantát je titanový šroub, který se zavede přímo do čelisti místo chybějícího zubu. Je náhradou chybějícího kořene zubu. Při hojení obroste kost implantát a dokonce částečně vroste do jeho struktury. Na takto pevně uchycený „kořen“ se následně může nasadit korunka, můstek nebo protéza. „Implantáty jsou estetické a pevné. Pacient nemusí mít s implantátem strach, že se pod korunkou něco pokazí, to se může stát jen v případě vlastního zubu,“ říká primář Alexander Schill z Schill Dental Clinic.Výhodou šroubovaných náhrad je bezpochyby to, že v případě potřeby je možné je lehce vyměnit a bez poškození odejmout a opravit. Nejčastější materiál, který je používán na výrobu implantátů je titan s aktivním biopovrchem, ten zkracuje dobu hojení na polovinu. „Na trhu je celá řada implantátů, my používáme kvalitní titanové implantáty, se kterými máme dlouhodobé zkušenosti,“ doplňuje MUDr. Alexander Schill. Cenově je samotný implantát dostupný. Při správné péči nejen o implantáty, ale i o celý chrup, a při pravidelných zubních kontrolách se pacient nemusí obávat komplikací. Samotná „trvanlivost“ implantátu je několik desítek let. V případě Schill Dental Clinic bude navíc pacientovi poskytnuta nejen ojedinělá pětiletá záruka na veškeré stomatologické zákroky, ale bude mít jistotu ošetření týmem špičkových stomatologů v oboru za užití nejnovějších technologií, metod a postupů.