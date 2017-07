Očistný rituál pro tělo a duši

Text: Prima Žena

14. července 2017 | 15:00

Přeneste nejstarší očistný rituál do své vlastní koupelny s řadou The Ritual of Hammam a vytvořte si své vlastní exkluzivní spa. Tato unisexová kosmetika, která dostala nový luxusní přebal, je inspirovaná jednou z nejstarších lázeňských tradic na světě, je však připravená zvládnout požadavky moderních časů. Řadě vévodí osvěžující a léčivý eukalyptus.

Projděte si pěti unikátními kroky rituálu Hammam. Začněte důkladným očištěním svého těla. Sprchová pasta Black soap s přírodní silou oliv a eukalyptu odstraní odumřelé buňky, vyživí pokožku a zanechá ji vláčně hladkou. Pokračujte tělovým scrubem Hot Scrub s příjemným hřejivým účinkem zázvoru a aromatické mořské soli. Scrub pomůže pozvednout náladu a dodat energii. Ještě většího efektu dosáhnete se speciální peelingovou rukavicí Kessa Glove, která je vyrobená z jedinečných materiálů tak, aby pokožku šetrně a důkladně exfoliovala.



Dalším krokem je regenerační bahenní kůra Hammam Body Mud. Čínský jíl a eukalyptus odstraní odumřelé buňky pokožky a zjemní ji. Kůra má navíc antibakteriální účinky. Čtvrtým stupněm k dokonalé očistě je sprchová pěna s eukalyptem a rozmarýnem, pokožku něžně dočistí a dodá jí osvěžující vůni. O kůži se po všech bodech rituálu na závěr postará hydratační tělový krém Hammam Body Cream, který se snadno vstřebává a dodává kůži potřebnou hydrataci.



A pokud jste se do krému zamilovali, jistě přivítáte možnost pořídit si do již prázdného obalu pouze náplň. Tato cesta je šetrnější k peněžence i k přírodě.



Před samotným rituálem však vytvořte atmosféru orientálního spa. Použijte aromatickou svíčku s vůní eukalyptu a rozmarýnu či vonné tyčinky. Tyto ratanové tyčinky osvěžují vůni v pokoji pomocí přírodního esenciálního parfému. Prodloužit si voňavý zážitek můžete s náhradní náplní.



Zavřete oči a přeneste se do světa, ve kterém je očista těla ceremonie, při níž se zrelaxujete a budete věnovat veškerou pozornost a péči jenom svému tělu.