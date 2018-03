Oddejte se jaru s novým něžným rituálem

Text: Prima Žena

4. března 2018 | 09:00

Oslavte novou sezónu se dvěma jedinečnými kolekcemi značky Rituals. S jarem přichází nový začátek, nová radost i nové životní impulzy. Ponořte se s kosmetikou Rituals do starých japonských tradic a probuďte po dlouhé zimě své smysly, rozmazlujte své tělo a nechte jím proudit novou energii.



Po staletí uctívali staří Japonci chvíli, kdy na jaře rozkvetla třešeň. Tento prchavý moment totiž symbolizuje probouzení přírody a neopakovatelné okamžiky plné krásy. Řada The Ritual of Sakura pro ženy je inspirovaná touto tradicí. Kombinace křehkého květu třešně a rýžového mléka vytváří smyslnou a něžnou orientální vůni, zanechává pokožku jemnou a pružnou a dodává jí zdravý vzhled. S The Ritual of Sakura je každý den novým začátkem.



Řada The Ritual of Samurai pro muže je inspirovaná dávnými japonskými bojovníky a jejich péči o tělo a tvář. Díky dokonale pěstěnému vzhledu je totiž jednodušší zdolávat překážky a budovat sebevědomí. Japonská máta obsažená v této řadě osvěžuje tělo a probouzí mysl. Organický bambus dodává sílu a vytrvalost. Společně tyto dvě ingredience vyživují a rozjasňují pokožku.



Vyberte si své oblíbené produkty z řad The Ritual of Sakura a The Ritual of Samurai a přivítejte jaro novým něžným rituálem.



Příběh Rituals se začal psát v roce 2000. Dnes je z Rituals světoznámá značka a v České republice v loňském roce oslavila 10 let působení na trhu. Celá filozofie značky je prostá. Říká, že štěstí se skrývá v maličkostech. Pocitu štěstí tak můžete dosáhnout každý den. Stačí si pomocí kvalitních produktů z přírodních ingrediencí vytvořit malé rituály plné péče a vůně.