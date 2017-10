Olupuje se Vám pokožka?

Text: Prima Žena

17. října 2017 | 15:00

Většinou to znamená, že jsou narušeny funkce kožní bariéry. U takto postižené pleti je obzvláště důležité podpořit její obnovu, protože při porušené kožní bariéře dochází ke kožním problémům - kromě extrémně suché, olupující se kůže se jedná o zvýšenou citlivost vůči vnějším vlivům, ekzémy, ale může být příčinou i akné a předčasného stárnutí pleti.

Příčinou tohoto stavu může být stres, hormonální vlivy, ale velmi často jsou to právě kosmetické přípravky obsahující látky, které tvoří na povrchu kůže okluzivní efekt (efekt plastového sáčku), což narušuje přirozené funkce kůže a tím strukturu intaktní kožní bariéry podporují ulpívání kožních buněk na povrchu pleti a v pórech, čímž zamezují odtoku kožního mazu na povrch kůže a tím přispívají k tvorbě komedomů. Většina z nich je vyrobena z ropy nebo patří do skupiny silikonů.Že jsou tyto látky v kosmetickém přípravku poznáte podle označení v mezinárodním značení, tzv. INCI. Značí je názvy Cera Microcristallina, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Paraffin Oil, Mineral Oil, Ozoke¬rit, Vaseline, Ceresin, Isohexadecane, Microcristalline Wax, Synthetic Wax, Eucerin atd. Označení ...ethicon... paří v INCI do skupiny silikonů.Proto jsou v přípravcích Belico Derma Concept použity takové látky, které jsou co možná nejvíce podobné tuku, který přirozeně produkuje kůže, aby byly funkce kožní bariéry podpořeny, popřípadě obnoveny. Jsou to cera¬midy, fytosteroly z avokádového oleje a všechny gama-linolenové kyseliny z cenných přírodních olejů. Právě tyto látky jsou, bohužel, velmi drahé, což je důvod, proč se v běžné kosmetice téměř nevyskytují.