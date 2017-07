Opálená pokožka je symbolem zdraví a krásy

Text: Prima Žena

7. července 2017 | 09:00

Být krásně a přirozeně opálená je snem každé ženy, ale jen některé z nás ví, že je potřeba svoji pokožku nejdříve důkladně nachystat a nestačí jen skočit do plavek a čekat na paprsky. Pouze pokožka, o kterou se správně pečuje, zůstává přitažlivá a dokonale svěží.



Však to všechny známe. Jedete s rodinou na dovolenou, k vodě s přáteli, nebo s kamarádkou do solária, pracně se tam opálíte a za čtrnáct dní? Začnete se loupat a jste opět bílá jako sýr. Opálení vám ne a ne vydržet. Zoufalé jsme i v případě výskytu tmavých flíčků.A protože nás v létě sluníčko zdraví na každém kroku, věřte, že tělový peeling je váš nejlepší přítel vedoucí k vytouženému, kvalitně bronzovému tělu.Naše pokožka se totiž neustále obnovuje. Nové buňky se tlačí na povrch, kde poté umírají a odpadávají. Někdy však tyto buňky potřebují pomoc, aby odpadly, zejména pokud stárneme. Peeling používá jemné tření k odstranění horní vrstvy pokožky. Díky tomu se do ní snadněji dostanou ochranné a hydratační složky potřebné k perfektnímu vyživení.Novinkou tohoto roku je kávový peeling Bodybescrub od českého výrobce. Tento přírodní elixír krásy obsahuje, kromě kávy Robusta, třtinového cukru, himálajské soli a kakaa, také vitamin E jako antioxidant. Ten naši pokožku pečlivě vyživuje a podporuje omlazení buněk. Je v něm i kokosový olej, který hydratuje a regeneruje, a zvláčňující mandlový olej, který je nezastupitelný v péči o suchou pokožku.Při pravidelném používání tohoto peelingu vydrží vaše tělo mnohem déle opálené a bude vypadat více štíhle a sexy. Samotné opálení je totiž v důsledku obnovené pokožky rovnoměrnější, viditelnější a nehrozí předčasné loupání kůže, ani žádné světlé či tmavé flíčky. Takže nebojte, peelingem opálení neodstraníte a navíc budete mít sametovou voňavou pokožku, je-libo karamel, ledová máta, kokos nebo citrus?Nezapomeňte také, že vaše tělo potřebuje peeling nejen před sluníčkem, ale i v soláriu nebo v případě aplikace samoopalovacích krémů a nástřiků. A hlavně, s trochou trpělivosti se dočkáte i vyrovnání nedokonalostí kůže, jako je například celulitida, strie nebo akné.Pár minut navíc se tedy v koupelně rozhodně vyplatí.