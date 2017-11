Oslňující parfémy, které vládnou podzimu

Text: Prima Žena

7. listopadu 2017 | 12:00

Chladné, sychravé počasí přímo svádí k lenošivému popíjení horkého čaje u praskajících kamen. Je to však také ideální období pro změnu vůně. Hřejivé dřevité, výrazné gurmánské, orientální či nevšedně kořenité – zahoďte zábrany a sáhněte po nové intenzivní vůni, která dokonale podtrhne váš styl a navíc vás příjemně naladí a zahřeje.

Vůně deštivého Londýna

Probuďte v sobě vášeň

Ikona, která je sázkou na jistotu

Nepatříte-li k parfémovým fajnšmekrům, kteří mají na denním pořádku sledování aktuálních novinek mezi parfémy, velmi snadno se v nepřeberné džungli vůní ztratíte. Právě proto jsme pro vás vytipovali vůně, se kterými letos na podzim rozhodně nešlápnete vedle.Nenechte se odradit z procházky nevlídným deštěm. Obujte si trendy holínky, hřejivý svetr či stylový trenčkot a vyrazte vstříc ruchu velkoměsta s dámskou květinovou vůní Burberry My Burberry . Milujete módu a styl? S vůní My Burberry se budete cítit trendy a přirozeně každý den. Ohromující ovocně-květinový mix v sobě ukrývá svěžest mandarinky, jemnou vůni hrachoru a hlavně opojnou kytici z růží, frézie a pelargónie.Osudové přitažlivosti k dámské vůni Hugo Boss Boss The Scent jen těžko odoláte. Sladká broskev a frézie otevírají slastnou květinovou vůni, které v srdci vévodí velkolepý osmanthus. Tato nejen v parfémovém průmyslu oblíbená složka je ceněna pro své jemné květinové aroma s výrazným akordem kůže s meruňkami s smyslným pižmovým nábojem. Lákavou tečkou jsou delikátní kakaové boby v základu vůně, které beze sporu upoutají i vaši pozornost. Musíme vás předem varovat - na vůni Boss The Scent si velmi snadno vybudujete závislost.Stačí říci "Si" a dnes již ikonická vůně Giorgio Armani Si může být součástí i vašeho života. Sladký, růžový a opojný mix není rozhodně tak komplikovaný, jak se může na první pohled zdát. Si však umí být velmi výrazná, zvláště pokud to přeženete s její aplikací. Dominantními složkami vůně jsou vanilka s černým rybízem, se kterými tvůrce rozhodně nešetřil, a taktéž růže a čím dál tím oblíbenější pačuli. Rybízovo-vanilkový koktejl se postupně ubírá elegantnějším směrem až k sametové tečce z chypre tónů, frézie a již zmiňované růže.