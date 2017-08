Oživte sluncem namáhanou pokožku

Prima Žena

2. srpna 2017 | 12:00

Plnými doušky si užíváme prosluněné dny strávené u vody či na výletech a ani nepomyslíme na sychravé večery, které přichází na podzim. Teprve tehdy si připomínáme stopy na pokožce, které na nás zanechalo léto. To už je však často pozdě a poškození může být nevratné. Jak jednoduše ošetřit a povzbudit sluncem namáhanou kůži, aby byla stále svěží?

Prevence je základ

Letním úkolem číslo jedna je pro mnohé z nás sexy bronzové opálení, kterého se snažíme docílit všelijak. Někteří volí již před sezónou solární studia, kde se vystavují umělému UV záření, jiní zase rádi loví při každé vhodné příležitosti sluneční paprsky. Další volbou jsou samoopalovací přípravky, které však bývají doplňkem k jedné z metod zmíněných výše.



Uvádí se, že u dospělého člověka kůže pokrývá zhruba 1,6 m2. UV záření, jehož hlavním zdrojem je právě tolik oblíbené slunce, prokazatelně poškozuje naši pokožku, a to nejen přímým kontaktem, ale i když jsme ve stínu. Vzhledem k poměrně velké kožní plochy se spálit během horkých dní není vůbec těžké, proto je vhodné zvolit tu správnou ochranu, aby k zarudnutí kůže vůbec nedocházelo. Základem jsou krémy na opalovaní s faktorem vyšším než 20 a mazat bychom se měli i několikrát denně. Také oblečení dokáže zabránit tomu nejhoršímu. Co když se ale přece jen spálíme?



Vyzkoušejte Švýcary posvěcenou metodu

Ať chceme nebo ne, v letních měsících, kdy sluníčko opravdu pálí naplno, je naše pokožka vysoce namáhána. Postupem času je kůže citlivější na externí faktory, jakými jsou například slunce, UV záření nebo smog. Není tedy divu, že je kůže unavená, může být i lehce povislá, vrásky jsou viditelnější a prohlubují se. Nemluvě o nepříjemném červeném zbarvení, pokud to se sluncem přeženeme. Zvolit můžete panthenolový krém po opalování, nicméně jeho účinek je časově omezený.



Švýcarští vědci přišli na inovativní technologii plazmaliftingu na buněčné bázi, která dokáže poškozenou pokožku nejen zregenerovat, ale dokonce i omladit, a zastavit tak její stárnutí. Technika RegenPlazma využívá růstových faktorů v krevních destičkách k tomu, aby pomohla obnovit prokrvení tkáně a stimulovat buněčný růst v ní. Naše vlastní plazma bohatá na krevní destičky totiž umí fungovat jako náruživý buněčný opravář a stimulátor. Celá procedura je na přírodní bázi bez přidání chemických látek, takže nehrozí žádné nežádoucí účinky

