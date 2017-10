Padají Vám oční víčka? Máme řešení

Text: Prima Žena

27. října 2017 | 15:00

V únoru roku 2011 společnost Pharmedic s.r.o. zahájila provoz OptoCentra Vlašim, pracoviště oční chirurgie na adrese Lidická 1715 ve čtvrtém patře nové polikliniky Vlašim. Moderní pracoviště, kam dojíždí zkušený operační tým z Prahy, je zaměřeno na plastické operace víček a vyhlazení vrásek v obličeji pomocí aplikací hyaluronátů a botulotoxinů. Na téma plastické operace očních víček jsme hovořili s provozovatelem pracoviště panem Danielem Křížkem.

Jak poznám, že je ten správný čas, kdy jít na operaci horních očních víček ?

Jsou tu v podstatě dvě kriteria:

Estetické – vypadáte starší a unavená, opticky máte menší oči a převislá víčka vám vadí např. při líčení.

Medicínské - víčko přepadává přes řasy do té míry, že vytváří soustavný tlak na povrch rohovky. Výsledkem je pak zvýšená únava očí, jejich podráždění, slzení a omezené periferní vidění, což může být problém zvláště u řidičů.



Hodí se takový zákrok pro každého? I pro muže ?

Tento zákrok může podstoupit každý, tedy i muži. Obvykle první problémy s povislými víčky přichází mezi 40. a 50. rokem života. S ohledem na individuální genetické dispozice někteří pacienti tento zákrok podstupují i několikrát za život a někdo problém s převisy celý život nemá.



Provádíte i operace spodních víček ?

V případě váčků pod očima se provádí i operace spodních víček. Je to obtížnější operace a vyžaduje opravdu zkušeného očního chirurga. Jde o to odebrat nejen přesné množství kůže ale i podkožního tuku, aby byl výsledek dokonalý.



Je operace víček sezónní záležitostí nebo nikoliv?

Ano i ne. Důležitá je schopnost a ochota pacienta chránit pooperační jizvy před slunečními paprsky. Nebezpečím je pigmentace jizviček vystavených UV záření a delší doba vstřebávání otoků a krevních sraženin. Lze mu zamezit použitím opalovacích krémů s faktorem 50 a více a tmavých brýlí. Pigmentace by jizvičky zviditelnila na delší dobu. Z důvodu výše popsaného rizika provádíme u nás tyto zákroky od října do cca března.



