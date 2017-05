Pečujte o svou pokožku doma i na cestách

18. května 2017 | 12:00

Až 2 m2 krásy, to je naše kůže, pokožka, ochranná bariéra těla i zrcadlo půvabu. Stejně tak se ale může proměnit v usouženou známku chybějící péče, důkaz uspěchanosti a únavy. Péče o ni musí být každodenní a průběžná.

I proto jsou k dispozici krémy „do kabelky“, které by neměly chybět ani na pracovním stole nebo nočním stolku. Tři krémy na třech různých místech nemusí být zásahem do peněženky. Dostatečnou péči můžeme své pokožce dopřát i s těmi základními, kterým věříme už desítky let. Propadněte síle bylin, které mohou obyčejný krém proměnit v balzám. Výsledkem bude krása a spokojenost pokožky.



Mějte SVŮJ krém stále při sobě

Kdo by někdy cestou do práce, při řízení auta anebo na schůzce při pohledu na své ruce nestrnul? Jsou suché jako papír a unavené. Stejně tak vás možná někdy bolestně zapálily lokty a při doteku jste zjistili, jak hrubá a neopečovávaná pokožka na nich je. Pokud toužíme po jemné a krásné pokožce, musíme si ji zasloužit, a to pravidelnou péčí. Vybavte svou kabelku, tašku i plochu pracovního stolu krémem. Bude jim slušet třeba novinka od Indulony – cestovní balení Indulony Original, která pokožku celého těla hýčká bezmála 70 let, je šetrným pohlazením i pro tu nejcitlivější a vysušenou. I starostlivá péče měsíčku lékařského je ukryta v malém cestovním balení. Pokožku příjemně rozvoní a zvláční, aniž byste si po chvilce umastili klávesnici od počítače (Indulona měsíčková). Nezapomínejte na sebe ani na cestách, ať už vedou kamkoliv.



Dlaně v moci heřmánku

Ruce o nás prozradí mnohé, někdo v nich vidí budoucnost, jiný půvab nebo únavu. Po těžkém dni ale potřebují i ony chvilku odpočinku. Dopřejte jim tu správnou péči. Odpovědí na podrážděnou a suchou pokožku může být třeba kamilkový krém. Ruce zvláční, regeneruje. Navíc díky složce bisabolol, která je přirozenou součástí heřmánku, působí protizánětlivě a má dezinfekční účinky. Dehydrované pokožce navrátí krásu a smysly potěší příjemná vůně (např. Indulona kamilková)

