Plánujete trvalou epilaci? Jaro je ideální

Text: Prima Žena

6. března 2018 | 15:00

I když venku máme stále velmi chladné teploty a představa nosit sukni bez silných punčoch není moc příjemná. Tak právě teď nastala ideální doba na trvalé odstranění nechtěného ochlupení laserovou metodou, díky které se můžeme zbavit chloupků jednou pro vždy.



Měsíc před zákrokem se holte pouze žiletkou

Časné jaro či zima jsou ideální dobou, kdy bychom měli začít s případnou laserovou epilací, protože na místa ošetřená laserem by nemělo příliš dopadat silné sluneční záření, mohlo by dojít k hyperpigmentaci kůže při dalším ošetření, kdy je pigment přítomen v pokožce ve zvýšeném množství. A v letním období se nikdo z nás, pokud se nechce halit do oblečení sluníčka dost dobře nevyvaruje



„Minimálně 10 dní před zákrokem bychom ochlupení neměli depilovat ani epilovat. A to v letních měsících může být nepříjemný problém. Uvažujete-li o laserové epilaci, tak je také důležité pět až sedm týdnů před laserem nepoužívat epilační přípravky, které odstraní chloupky i s kořínkem (vosk, epilátor, pinzeta). Je nutné se tak holit pouze žiletkou. Chloupky budou silnější a lepe reagovat na laser,“ říká MUDr. Lukáš Frajer z Perfect Clinic.



Jak vše funguje?

Laserový paprsek zničí cibulku chloupku jednou provždy, takže chloupek již nevyroste. Paprsek umí odhalit pigment v chloupku, s jehož pomocí se dostane do cibulky. Proto je účinný jen tam, kde je přítomen pigment tzn. u tmavších chloupků (proto je důležité používat před aplikací pouze žiletku). „K dosažení trvalého efektu je ale nezbytné opakovat ošetření 3 až 6× v rozmezí 6 týdnů. K účinnému zničení vlasové cibulky je potřeba zásah v její růstové fázi, kdy je dostatek pigmentu přítomen, a která probíhá u každého chloupku těla v jiné době. Laserové odstranění ochlupení lze provádět na všech místech těla včetně intimních partií,“ dodává doktor Frajer z Perfect Clinic.



