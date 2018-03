Pozadí po americku

Text: Prima Žena

26. března 2018 | 00:00

Chroupete právě mrkev nebo salát a chystáte se do fitka, aby byl váš zadeček v plavkách nejenom pevný, ale také co nejmenší? Možná se s těmi rozměry nemusíte tolik stresovat.

Více tuku!

Silikon nahoru dolu

Pamatujete si scénu z filmu Pelíšky, kdy se Miroslav Donutil ptá Bolka Polívky a Jiřího Kodeta, zda ze dvou úplně stejných krabiček sirek by pro ně byla lepší ta americká? Pánové svorně odpověděli, že ano. Amerika nám zkrátka vždycky imponovala. A tak se chceme podobat Angelině Jolie, Jennifer Aniston nebo Meg Ryan. V poslední době k nám ovšem zpoza velké louže míří trendy, nad nimiž bychom ještě před pár lety nevěřícně kroutili hlavou...Řeč je o úpravách hýždí, jejichž cílem ovšem není mít zadeček jako dva kmínky, ale pořídit si pozadí díky jeho rozměrům naprosto nepřehlédnutelné. Za vznikem tohoto trendu stojí latinskoamerická kráska Jennifer Lopez, kterou v těsném závěsu následuje Kim Kardashian. Oběma se totiž povedlo přesvědčit celý svět o tom, že jejich zadní partie jsou nesmírně chic, což je obzvláště v případě obřího zadku Kim skutečně husarský kousek. A začaly se dít věci...Nejjednodušším a zároveň nejvhodnějším způsobem, kterak zvětšit oblast hýždí, je výplň těchto partií vlastním tukem, který byl odebrán na jiné části těla, nejčastěji z problémových partií. Výhodou zákroku je tělu vlastní materiál, tedy nulové riziko odmítavé nebo alergické reakce na cizí materiál, rychlé hojení a šetrnost zákroku samotného. Celý ambulantně provedený výkon lze provést pouze v místním znecitlivění nebo v analgosedaci. To znamená minimální zátěž pro organismus, kdy není nutný pobyt na klinice a klientka tedy odchází několik hodin po zákroku domů. K výkonu samotnému stačí pouze vpichy kanylou, takže nehrozí jizvy, modřiny ani dlouhá rekonvalescence. Velkým bonusem je pak dvojitý efekt formování postavy - dochází k odsátí tuku z problémových partií a současně získáváme žádané tvary v oblasti hýždí. Tento zákrok má ovšem pouze dočasný efekt a je při něm obtížné předvídat výsledky. Tukové buňky se totiž vždy částečně vstřebají.

Pokud vás zajímá efekt trvalý a zaručený, je tady starý dobrý silikon. V nabídce plastických chirurgů se stále častěji objevuje pojem glukeoplastika, což je operace, kdy se do hýždí vkládají silikonové implantáty. A to buď do horní nebo dolní části, případně do obou. V současnosti jsou na trhu dostupné speciální gluteální implantáty v dostatečné velikostní a tvarové škále. Při zvětšování horní části hýždí se kožní řez provádí v horní části rýhy mezi hýžděmi a implantát se vkládá mezi vrstvy velkého hýžďového svalu, nebo mezi velký a malý hýžďový sval. Při zvětšování dolní části se řez nejčastěji vede v rýze pod hýždí (mezi zadečkem a stehnem) a implantát se vkládá do podkoží nad sval. Operace trvá dvě až tři hodiny, provádí se v celkové anestezii a v nemocnici zůstanete jeden den.





Peklo začne až doma

Dvakrát měřte, jednou řežte

Proporce pěkně postaru

Na rozdíl od mnoha jiných zákroků, v případě zvětšování hýždí silikonovými implantáty, je rekonvalescence procesem zdlouhavým a nepříjemným. Přibližně měsíc po operaci nosíte na hýždích elastický návlek. Ležet můžete po tu dobu pouze na břiše, omezeně na zádech, nikdy ne na boku. Sezení je rovněž zakázáno, stejně jako je potřeba co nejvíce omezit chůzi. Je vhodné se vyhnout předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a krevní tlak. Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do dvou až tří týdnů. Po měsíci lze začít provádět tlakové masáže jizev, postupně začít hýždě zatěžovat chůzí, sezením, ležením na boku apod. Mírné zvětšení hýždí po operaci a určitá asymetrie může být normální, je přechodná a většinou se vše upraví do tří až šesti měsíců. Finální estetický výsledek lze hodnotit asi tak po půl roce.Než se k takovému zásadnímu zákroku odhodláte, všechno dobře rozvažte. Komplikace, k nimž může při glukeoplastice dojít, jsou stejné, jako u jiných operací, plus navíc vás může postihnout několik speciálních “libůstek”. Asi největším problémem je riziko posunutí implantátů. Oblast hýždí je totiž velmi zatěžovanou částí těla, a to jak při chůzi, tak i v klidu, při sezení nebo ležení. Důsledkem každé z těchto činností může dojít k posunu implantátů na jiné místo, čímž dochází k asymetrii hýždí.Pokud nejste typ, který podléhá trendům a velký zadek se vám zkrátka ani přes mohutnou propagandu amerických div nelíbí, stůjte si za svým. Dlužno poznamenat, že mezi celebritami i ostatními ženami stále existuje více těch, které obdivují vypracované tělíčko Simony Krainové nebo Dary Rolins, jejichž zadní partie jsou v absolutní harmonii se zbytkem jejich skvostných těl a také s vkusem celé řady zajímavých mužů.