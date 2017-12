Při hubnutí je důležitá hlavně zásadovost

Text: Prima Žena

10. prosince 2017 | 09:00

Po Vánocích si řada z nás s hrůzou stoupne na váhu a zpytuje svědomí. Kila navíc a nelichotivé křivky nás donutí zamyslet se nad svým denním rituálem a jídelníčkem, který se v tomto okamžiku snažíme rázem změnit. Co nás ale časem při tomto radikálním rozhodnutí změní, je naše ne příliš důsledná zásadovost a to, že si neuvědomujeme, jakou důležitost v našem režimu sehrává nejen jídlo, ale i voda.

Buďte alespoň pár minut denně sobečtí

Kila navíc jsou výsledkem našeho životního stylu a životosprávy. Stres, celodenní vysedávání v práci, každodenní rodinné povinnosti a upřednostňování priorit, které se nám zdají být nejdůležitější, se odráží nejen na naší celkové psychické, ale hlavně fyzické podobě. Člověk se často zastaví a zamyslí se nad svým životem až tehdy, kdy začíná být zle a jde do tuhého. Během zimních měsíců, kdy člověk zpomalí a odpočívá, si obvykle dopřeje věci, kterým se v průběhu roku snaží vyhýbat. Je to i tím, že si výrazně psychicky odpočine a ruku v ruce s tím jde mlsání nezdravých pokrmů a „pohodlí“ člověka. Namísto toho, abychom vyrazili ven na procházku nebo na běžky, se pohodlně usadíme před televizi a sledujeme filmy s lupínky v misce. Odpočívat se samozřejmě musí, ale ve zdravé míře. Na jaře přijde vystřízlivění a my s hrůzou zjišťujeme, že naše figura nebude vypadat v plavkách až tak dobře, jak jsme si představovali. Pokud si myslíte, že se do kondice dostanete během pár dní, mýlíte se. Důležité je dodržovat zdravý životní styl celoročně. Staňte se proto trošku sobcem a věnujte denně alespoň pár minut sami sobě.



Naučte se vhodně využívat pauzy

Pro zdraví ducha, ale i těla je důležitý každodenní pohyb. Vyměňte výtah za schody. Jednou minutou chůze do schodů dokážete spálit průměrně až 10 kalorií. Pokud jezdíte denně na oběd autem, zkuste to raději po svých. I když jsou venku mínusové teploty, svěží vzduch a pohyb v těle rozproudí krev a vyventiluje od rutinní práce v zaměstnání. Jestli jste se rozhodli cvičit, vytvořte si plán. Snažte se ho dodržovat a začleňte ho do týdenního programu. Buďte zásadoví a nedovolte, aby vaše plány pokazily výmluvy. Navíc cvičit můžete i doma. Dlouhé reklamní spoty během sledování oblíbeného seriálu nabízí prostor pro dřepy či „břišáky“. Stačí vám 20 minutové cvičení, což je přibližně 10 reklam .

« předchozí strana 1 2 3 další strana »