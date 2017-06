Připravena jít s kůži "NA PLÁŽ"

Text: Prima Žena

29. června 2017 | 15:00

Letní měsíce jsou plné nástrah pro všechny ženy, které chtějí být krásné. Na každém rohu na nás vyskakují stánky s točenou zmrzlinou, kterým se marně snažíme obloukem vyhnout. V hlavě nám rezonuje slovíčko „celulitida“ a bubu dělá strašák jménem „plavky“. Horké počasí nám už nedovolí nadále schovávat naše těla, byť je vrstvení stále v módě. V létě totiž statečně jdeme s „kůží na trh“, resp. „na pláž“.

Pokud víme, jak se na sezónu zvědavých očí připravit, není se čeho bát. Zaprvé, snad každé ženě sluší, když je trošku políbená sluníčkem. Ať už jste pihatá zrzka nebo čokoládový typ, je to znát. A ruku na srdce, dámy, která z nás se řídí radami typu „deku do stínu“ nebo „koupání jedině v tričku“.



Sluníčko prostě milujeme a nedáme si ho vzít. Ale pozor! Zatímco si naše emoce lebedí na pomyslném obláčku štěstí, pro naši pokožku jsou sluneční paprsky přímo zátěžovou zkouškou.



Podceníme-li opalovací přípravu, daň za snědší tón může být vysoká. Hrozí nám nepříjemné spálení (ne, červená se opravdu nenosí), loupání kůže (bohužel, ani tetování ve tvaru mapy není in) a dehydratace (dobrý den, vrásky ven). Ale nebojte se vlka nic, kromě aplikace jogurtu existují další možnosti, jak kůži rychle zachránit, třeba vhodnou maskou s kokosovým olejem.



Jak se tedy do bikin správně nachystat? Pouhé namazání krémem s UV faktorem je už dávno pro amatéry. Každá plážová a bazénová profesionálka totiž ví, že je třeba dlouhodobých příprav, které začínají už před sezónou, a to doma ve sprše. Jednou z nich je střídání teplé a studené vody, ale tenhle trik určitě už dlouho praktikujete (?).



Proto je na čase ho vyšperkovat kvalitní masáží pokožky, ideálně pomocí peelingu, který pleť nejen prokrví, ale i aktivně ošetří, regeneruje a hydratuje. Sázkou na jistotu je např. ten od MARKa. Takže, pokud máte ráda vůni pražené kávy nebo se vám líbí v kombinaci s letní vůní melounu, kokosu, svěžích citrusů, hříšné čokolády či peppermintu, jděte do něj. Má totiž všechno, po čem vaše pokožka (doslova) prahne: odstraňuje odumřelé kožní buňky, čistí, detoxikuje a zanechává jemnou pokožku.



« předchozí strana 1 2 další strana »