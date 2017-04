Přivítejte léto s hladkou pokožkou

Text: Prima Žena

11. dubna 2017 | 09:00

Venku se pomalu otepluje a to pro ženy znamená, že budou zase muset pravidelně odstraňovat chloupky na nohou. Domníváte se, že se nejedná o až tak velkou oběť? Pak patrně patříte k těm, které neznají zarůstání nebo mají jen světlé chmýří. V opačném případě se připravte na chlupatý boj.



Bezbolestné ošetření zlikviduje kořínky

Nepleťte si IPL a laser

Chcete-li bitvu vyhrát, vybavte se žiletkami, pěnou na holení, voskovými pásky, cukrovou pastou či epilátorem a také spoustou času. A počítejte s tím, že bojovat se bude často. Mnohé ženy si musí holit nohy téměř každý den, pokud je chtějí mít opravdu hladké.Napadlo vás, jak by bylo skvělé, kdyby se vám podařilo vyhrát nejen pouhou bitvu, ale rovnou celou válku? Díky moderním technikám to jde a chloupky můžete porazit jednou provždy. Tím zázračným řešením je laserová depilace Laserová depilace funguje na principu spálení kořínku, takže chloupek už pak nemá odkud vyrůstat. Jelikož máte na noze chloupků mnoho a je potřeba, aby byly zrovna v růstové fázi, laser napoprvé nezasáhne všechny. Metodu je obvykle potřeba několikrát opakovat - třikrát až pětkrát v závislosti na tom, o jakou část těla se jedná. Bavíme se sice o trvalé epilaci nohou, nicméně laser lze využít rovněž pro odstranění nepříjemných chloupků nad horním rtem či v podpaží.Proces pálení kořínků nebolí, nijak jej neucítíte. Trvá asi půl hodinky podle toho, o jak velkou část těla se jedná. Kůže je po zákroku obvykle narůžovělá či zarudlá, ale zbarvení během pár hodin zmizí.Trvalé zbavení se chloupků je v posledních letech velkým hitem, ovšem je potřeba rozlišovat mezi různými způsoby. Kosmetické salony často nabízí tzv. IPL, ale to není laser. Tato metoda není tolik účinná a na rozdíl od laseru ji zvládne provádět i kosmetička.