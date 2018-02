Přiznejte barvu

Text: Prima Žena

23. února 2018 | 15:00

Upravené nehty a dokonalá manikúra jsou samozřejmostí každé moderní ženy. Když k tomu přidáme šmrncovní a třeba i lehce provokativní lak na nehty, dokonalý look je zaručen.



Síť parfumerií Marionnaud přichází se zbrusu novými laky na nehty v krásných hranatých obalech – My Nail Lacquer. Kromě klasické škály třiceti krásných odstínů od nude pro romantičky, přes svůdné červené odstíny, po kreativní barevné, či chladnější tmavé tóny, nyní představuje také jarní šestici barev SPRING RIVIERA.



Šest unikátních odstínů nás okamžitě přenese na rozkvetlou louku, sálá z nich síla prvních slunečních paprsků, i svěžest jarního deště. Kromě sytých barev mají všechny laky na nehty My Nail Lacquer také praktický štěteček, se kterým se lak výborně nanáší a speciální složení s olejíčkem, které o nehty pečuje.



O stálost barev se postarají pigmenty. Přivolejme si jaro novou kolekcí SPRING RIVIERA! K dostání výhradně v síti parfumerií Marionnaud.



Touha po dokonalých nehtech, doplněk k make-upu, nové kabelce, outfitu, či botám, nebo prostě hravá nálada, či chuť udělat něco trochu jinak. Toto všechno jsou impulsy, díky kterým si tak rády lakujeme nehty. Prostě to dobře vypadá a můžeme na svých nehtech ukázat i naši kreativitu, smysl pro detail nebo momentální náladu.