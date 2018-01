Proměňte každodenní rutinu v drobné rituály

Text: Prima Žena

9. ledna 2018 | 15:00

Pusťte harmonii a soulad do všech koutů svého domova. Dopřejte si v novém roce pomalejší tempo a intenzivnější prožití každého okamžiku. A to i těch, které se mohou zdát jako nudná nezbytnost. S produkty Rituals určenými pro váš domov a pro péči o vaše ruce si nyní můžete vychutnat každičkou chvíli, která dříve uplynula bez povšimnutí. Nový design produktů teď ještě více ozdobí vaši kuchyni, koupelnu či toaletu a díky jedinečnému složení poslouží vaší pokožce.

Začněte krásným a kvalitním základem. Luxusní podnosy Antique Blanc a Antique Bleu se stanou nedílnou součástí vaší kuchyně či koupelny. Dokonale sladí gel na mytí rukou, hydratační mléko a prostředek na mytí nádobí. Jejich nadčasový vzhled propůjčí každé domácnosti eleganci a styl.



Produkty Rituals určené pro péči o ruce dostaly nový vzhled. Tyto vkusné lahvičky nebudete chtít schovávat. Vyberte si svou oblíbenou kolekci a dopřejte své pokožce každodenní něžné ošetření. Nově můžete také využít náhradní náplně. Zvolte kombinaci vzácných přísad a vůní v gelech a hydratačních mlécích a vyberte si produkty z The Ritual of Sakura, The Ritual of Dao, The Ritual of Hammam nebo The Ritual of Happy Buddha. Z každodenní nudné rutiny se pak stane malý rituál radosti.



Příběh Rituals se začal psát v roce 2000. Dnes je z Rituals světoznámá značka a v České republice v loňském roce oslavila 10 let působení na trhu. Celá filozofie značky je prostá. Říká, že štěstí se skrývá v maličkostech. Pocitu štěstí tak můžete dosáhnout každý den. Stačí si pomocí kvalitních produktů z přírodních ingrediencí vytvořit malé rituály plné péče a vůně.